IKEA demande aux gens de harceler cette plante pendant 30 jours pour voir ce qui arrivera, et les résultats en disent long

IKEA a récemment réalisé une expérience intitulée « Bully a Plant » (harceler une plante) avec deux plantes et des milliers d’enfants pour tenter de sensibiliser la population à la Journée anti-harcèlement tenue le 4 mai au Moyen-Orient.

Pour réaliser l’expérience, IKEA a pris deux de ses propres plantes et les a installées dans une école. L’une des plantes était nourrie de compliments et de mots d’encouragement, tandis que l’autre était verbalement harcelée par des mots haineux. Les étudiants ont été encouragés à enregistrer leurs propres voix pour partager leur amour avec la première plante et lancer des critiques à la seconde, soit directement ou via les médias sociaux. Au bout de 30 jours, les résultats parlaient d’eux-mêmes. Tandis que la plante complimentée continuait à prospérer, la plante harcelée luttait visiblement pour survivre et semblait terne avec des feuilles brunes qui tombaient.

Les deux plantes ont été traitées strictement de la même façon : arrosées avec la même quantité d’eau, exposées à la même lumière du soleil et nourries de la même quantité d’engrais. La seule différence, c’était les paroles critiques lancées à une plante et les mots d’encouragement dits à l’autre, pour une durée de 30 jours.

