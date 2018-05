Plongé dans le coma pendant dix jours, il livre un témoignage troublant

Matthieu Blanchin a passé dix jours dans le coma avant de finalement se réveiller. Il raconte ce qu’il a vécu et se souvient notamment d’une scène particulièrement troublante.

La vie devant soi

Que se passe-t-il quand nous sommes plongés dans le coma ? Ceux qui en sont revenus disposent de certains éléments de réponse. C’est le cas de Matthieu Blanchin, qui a passé dix jours de sa vie dans le coma et qui a raconté cette expérience dans son livre Quand vous pensiez que j’étais mort aux éditions Futuropolis.

« Quand je voyais mon corps, ça avait l’air presque cadavérique. » Il se souvient notamment de moments où il s’est senti flotter en dehors de son propre corps, se voyant lui-même sur son lit d’hôpital. « Quand je voyais mon corps, ça avait l’air presque cadavérique. Je me désidentifiais et à ce moment-là, je partais ailleurs. », a-t-il confié dans l’émission La vie devant soi sur Europe 1.

« J’étais comme collé au plafond. » Mais ça lui est également arrivé de « rester » dans cette chambre d’hôpital, plus particulièrement cette fois où certains de ses proches étaient présents. Matthieu Blanchin raconte les avoir vus s’affairer autour d’une « boîte noire » : « J’étais comme collé au plafond de la chambre et je voyais mon épouse et un de mes meilleurs amis qui s’agitaient autour de cette boîte. » Il a alors essayé de les interpeller, en vain. « Moi, intentionnellement, je tendais mes bras et je hurlais en disant : « Occupez-vous de moi ! Dites-moi ce qui m’arrive ! Qu’est-ce qu’il se passe ? » »

Spectateur d’une scène qui a réellement eu lieu. Ce n’est que plus tard, à son réveil, qu’il a eu la réponse à cette dernière question : « J’ai discuté de cette scène avec mon épouse dans les mois de ma convalescence et elle m’a dit : « Effectivement, ce jour-là, on avait apporté un lecteur DVD pour te faire écouter les musiques que tu aimais mais il ne fonctionnait pas. Donc on était très affairés… » » C’est donc à une scène réelle, ou pour le moins proche de la réalité, à laquelle a assisté Matthieu ce jour-là, tout en étant dans le coma.

