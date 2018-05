Youtubeuse, Coline dénonce les techniques du « Green Marketing »

Le « green marketing » n’est-il qu’un simple effet de mode ayant pour motivation première de nous faire consommer ? Cette YouTubeuse livre son ressenti.

Coline, YouTubeuse beauté et lifestyle, rassemble plus de 300k abonnés sur sa chaîne Et pourquoi pas Coline. Elle y aborde ses thèmes de prédilection : produits bio, cosmétiques naturels, alimentation végane, mode éthique. Mais aussi des sujets de société : écologie, féminisme, culture, voyages… Cette influenceuse explique, non sans humour, comment elle est devenue victime du « green marketing ».

Coline fait partie des premières blogueuses françaises à s’être lancée il y a plus de 10 ans. Depuis plusieurs années, elle rassemble également sa communauté sur YouTube, plateforme sur laquelle elle publie régulièrement des vidéos sur des thèmes souvent liés à l’écologie, à la consommation éthique et responsable et aux produits naturels. Seulement voilà, avec le recul et l’expérience, Coline se considère aujourd’hui victime du « green marketing ».

Elle explique pourquoi. Regardez :

Time : 2 mn 42

Considéré comme une volonté des entreprises de faire leur part dans la protection de l’environnement, le « green marketing » tend également à surfer sur des effets de mode afin de pousser à la consommation.

Dans son article « N’achetez pas cette merde », Coline explique sur son blog :

« Je suis une victime du green marketing. Ce marketing qui te fait croire que tu fais du bien à la planète et à toi-même, qui se place au-dessus du marketing de base en mode 2 acheté le 3ème offert.

Et c’est marrant parce que lorsqu’il s’agit de trucs bio/écolo/vegan/je ne sais quoi qui touche à cette mouvance, je vois souvent les gens dire « ouais mais tout ça c’est pour faire vendre ! ».

…

Comme si le « green » n’avait pour unique but que de faire du bien aux gens et à la planète, était totalement désintéressé, et surtout pas là pour faire vivre une entreprise et des gens et pour faire du profit (aka comme toutes les entreprises du monde en fait…).

Mais pourtant je pense que j’ai mis du temps à réaliser que dans mon magasin bio, tout était aussi pensé pour me faire consommer, me donner envie de tester cette nouveauté qui, super cool, va me filer de l’énergie à revendre et en plus planter un arbre si j’achète un lot de 2, et que si mon gentil vendeur m’offrait souvent un petit quelque chose genre allez, les choux de Bruxelles c’est cadeau, c’était bien entendu pour être sympa mais surtout pour que je me dise « ben quand même je vais sûrement pas aller faire mes courses ailleurs moi j’aime bien qu’on m’offre des choux de Bruxelles ».

C’est ce qui s’appelle ne pas avoir la langue dans sa poche. Une vision du « green marketing » qui a le mérite de nous faire réfléchir à notre façon de consommer.

Source :

http://www.etpourquoipascoline.fr/2018/04/nachetez-cette-merde/

https://positivr.fr/et-pourquoi-pas-coline-youtube-green-marketing/

