Chères générations futures : Désolé | Dear Future Generations… sorry – Prince Ea

Time : 6 mn 02

Synopsis :

Sur Facebook, cette vidéo a fait plus de 117 millions de vues depuis 2015. Le rappeur et activiste Prince Ea (Richard Williams), dans un slam émouvant de six minutes, s’excuse auprès des générations futures quant à l’état actuel de la planète.

Dans sa vidéo intitulée « Chères futures générations : désolé », Prince Ea n’élude rien, de la réalité des animaux en voie d’extinction à la déforestation massive, en passant par la pollution ou le réchauffement climatique engendré par l’action de l’homme.

« Je suis désolé, nous avons utilisé la nature comme une carte de crédit sans limite de dépenses », dit-il dans son slam, déclamé en costume dans un endroit désertique. « Je suis désolé de notre état d’esprit parce que nous avions le culot d’appeler cette destruction … progrès ».

Source :

https://standfortrees.org/en/footprint

https://www.facebook.com/PrinceEa/videos/10153278998454769/

https://www.huffingtonpost.fr/2015/04/24/prince-ea-rap-slam-futur-environnement-video_n_7136588.html

Voir également :

Peut-on auto-corriger l’humanité ? | Can We Auto-Correct Humanity ?