Projet Sgnl

Grâce à ce bracelet, on pourra bientôt téléphoner avec le doigt !

Sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, un projet fait actuellement un véritable carton, le projet Sgnl. Il s’agit d’un gadget innovant qui permet aux utilisateurs de prendre un appel téléphonique tout simplement en se touchant l’oreille avec le doigt.

Sgnl, tel est le nom de ce projet un peu fou pour qui le succès est au rendez-vous. Le principe est simple, grâce à un bracelet intelligent, il devient possible de prendre des appels téléphoniques simplement en se touchant l’oreille avec le doigt. Le son est alors transmis à travers le corps, transformant ainsi la main en un véritable téléphone. Quant au micro, il est intégré au bracelet.

C’est la startup sud-coréenne Innomdle Lab, fondée en 2015 par trois anciens employés de Samsung, qui a développé SIGNL, anciennement « TIPtalk ». Cela se décline sous la forme d’un bracelet intelligent sur lequel on peut fixer une montre ou encore une smartwatch. Il se connecte au téléphone via Bluetooth et grâce à une « unité de conduction corporelle », le bracelet envoie le son à travers le corps de l’utilisateur, lui permettant d’entendre l’appelant simplement en se touchant l’oreille avec un doigt.

Lorsque le doigt est placé sur l’oreille, celui-ci ne transmet pas seulement le son, mais bloque également les bruits de fond. Ainsi, il devient possible d’entendre l’appelant de manière très claire même dans un lieu bruyant, et ce sans se soucier des autres personnes qui pourraient écouter. Hyunchul Choi, PDG de la startup, a eu cette idée après l’invasion sur le marché des smartwatches. Il a constaté une gêne chez de nombreux utilisateurs qui passent un appel avec la montre, laissant tout le monde entendre la conversation. Il a également constaté que de nombreuses personnes préféraient porter une montre classique plutôt que leur smartwatch, par souci esthétique. « Signl résout ces deux problèmes, car il est compatible avec la fois avec les montres classiques et les smartwatches, et offre une grande intimité d’appel puisque seulement le porteur peut entendre le son transmis à travers leur main. » déclare le PDG.

Le Signl embarque deux technologies pour faire fonctionner le système, qui va d’abord générer des vibrations à travers son unité de conduction corporelle (BCU), qui transmet la vibration à travers la main et le doigt (Il utilise la conduction osseuse). Ensuite, un algorithme audio amplifie de manière sélective les signaux vocaux. La batterie intégrée dans Signl offre jusqu’à quatre heures d’autonomie en conversation et se recharge via micro USB. Il est équipé d’un tracker d’activité et sa batterie de 200 mA peux fonctionner durant 4 jours en veille. Il sera aussi compatible avec iOS et Android.

Actuellement en campagne de financement participative sur la plateforme Kickstarter, le projet fait un véritable carton. En effet, l’objectif de base de 50 000 $ est déjà pulvérisé, les contributions étant actuellement montées à 833 000 $, et ce à 21 jours du terme de la campagne. Si la production est bien lancée, il en coûtera 139$, soit environ 123 € (+ 29$ de frais de port), et les premières livraisons sont attendues pour juillet 2018.

