Des chercheurs sont parvenus à transférer la mémoire d’un escargot de mer à un autre !

Des chercheurs transfèrent la mémoire d’un escargot de mer à un autre !

Le professeur David Glanzman à l’origine du transfert de mémoire d’un escargot de mer à un autre

Incroyable : des biologistes américains affirment avoir transféré des souvenirs d’un escargot de mer à un autre, via de l’ARN. Voici comment ils ont procédé.

Transférer la mémoire d’un individu à un autre ne relèverait plus seulement de la science-fiction. Des biologistes de l’Université de Californie à Los Angeles annoncent dans eNeuro, revue appartenant à la Société américaine des neurosciences, avoir transféré des souvenirs d’un escargot de mer californien (Aplysia californica) à un autre !

Echange d’ARN entre escargots

Pour ce faire, l’équipe, dirigée par le professeur David Glanzman, a appliqué des chocs électriques légers à des escargots de mer afin de déclencher un geste réflexe (et défensif) : la contraction de la queue. Ces animaux la contractent pendant 1 seconde environ lors d’un choc. Mais avec un peu d’entraînement (dix chocs reçus sur deux jours), le temps de contraction de la queue s’est allongé jusqu’à durer environ 50 secondes. Les scientifiques ont ensuite extrait du système nerveux des cobayes, de l’ARN (l’acide ribonucléique, impliqué à la fois dans la synthèse des protéines à partir des informations contenues dans l’ADN et dans la régulation de nombreux processus cellulaires impliqués dans le développement et la maladie) qu’ils ont injecté à d’autres escargots de mer.

Résultat, ces derniers ont présenté au bout de 24 heures un réflexe défensif d’une trentaine de secondes en moyenne, comme s’ils avaient eux aussi été entraînés. En parallèle, les chercheurs ont mis cet ARN en présence de neurones sensoriels d’escargot n’ayant pas reçu de chocs électriques : verdict, les cellules sont devenues rapidement excitables, comme si elles avaient été sensibilisées. « C’est comme si nous avions transféré la mémoire. », s’est réjoui David Glanzman dans un communiqué.

Schéma résumant l’expérience © Bédécarrats et al., eNeuro (2018)

Réveiller les souvenirs des patients atteints d’Alzheimer ?

De là à transposer cette expérience chez l’homme, il y a un grand pas que David Glanzman… franchit. Même si l’escargot compte environ 20.000 neurones dans son système nerveux central et l’homme environ 100 milliards. « Je pense que dans un avenir proche, nous pourrions utiliser l’ARN pour éveiller et restaurer des souvenirs qui sont devenus dormants lors des premiers stades de la maladie d’Alzheimer. », a-t-il déclaré.

Pour lui, les souvenirs sont stockés dans le noyau des neurones (où se trouve l’ARN) et non dans les synapses, comme il est communément admis en neurosciences. « Si les souvenirs étaient stockés dans les synapses, notre expérience n’aurait rien donné. », a-t-il ajouté.

Cette expérience mérite bien sûr d’être confirmée par d’autres travaux : dans les années 1960, James McConnell, un chercheur américain, avait donné en pâture des vers planaires broyés entraînés aux chocs électriques à d’autres congénères, dans le but de montrer que ces derniers apprendront plus rapidement que les autres et que l’ARN est le support de l‘information mnésique, rapporte l’Association américaine de psychologie sur son site internet. Mais à la différence de l’étude de David Glanzman, les travaux de James McConnell n’ont pas été acceptés par ses pairs, puisqu’ils contenaient des biais expérimentaux. Et ses résultats n’ont jamais pu être reproduits.

