Garagiste : 10 astuces pour ne pas se faire avoir

Garagiste

10 trucs pour ne pas se faire avoir

Vous n’y connaissez rien en mécanique : comment savoir si votre garagiste ne gonfle pas la facture ? Que devez-vous savoir ou tester avant une grosse réparation ? 10 conseils pour éviter les mauvaises surprises.

1. Votre garagiste doit afficher ses tarifs

Première source d’inquiétude pour le consommateur : le tarif des réparations. Si tout le monde connaît le prix d’une baguette de pain, rares sont ceux qui consomment régulièrement un embrayage, une pompe à essence ou des disques de freins ! Comment savoir combien ça coûte ? Un arrêté du 3 décembre 1987 oblige le garagiste à afficher ses prix en TTC, le taux horaire de la main-d’œuvre et les différentes prestations forfaitaires (peinture, tôlerie, entretien…). Ces tarifs doivent être visibles et lisibles à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur des locaux.

Fuyez : si vous n’apercevez pas les tarifs à l’extérieur du garage.

2. Demandez un devis à votre garagiste

Réclamez toujours un devis, car il fait office de contrat. Exigez le détail des opérations : la nature des interventions, la liste des pièces, le coût de la main-d’œuvre… Le devis peut être payant, mais seulement si le garagiste vous l’a précisé, et ne doit pas dépasser 10 % du prix des réparations prévues. Ces mêmes 10 % seront déduits de la facture si vous décidez de lui confier votre voiture. Un dépassement peut être justifié, par une augmentation du prix des pièces détachées ou des réparations supplémentaires jugées nécessaires. Dans les deux cas, le garagiste doit vous informer et obtenir votre accord.

Fuyez : si le garagiste prend votre voiture entre deux clients sans faire de devis

3. Faites signer un ordre de réparation à votre garagiste

Voir figurer sur une facture des réparations non demandées est une expérience qui arrive souvent. La règle à observer lorsque vous laissez votre véhicule, même pour une vidange, est d’établir un ordre de réparation. Des formulaires existent, mais vous pouvez le rédiger vous-même en deux exemplaires en indiquant les travaux à effectuer. Précisez que vous n’accepterez aucune réparation supplémentaire, datez, signez et faites apposer le tampon du garagiste. S’il refuse, changez d’adresse. Ce document motive fortement les professionnels à s’en tenir à ce qui a été convenu.

Fuyez : si le garagiste vous dit qu’il y a deux ou trois choses à changer en plus de la vidange.

4. Le garagiste doit préciser le temps de réparation

Dans le devis, le garagiste doit vous préciser le coût de la main-d’œuvre et la durée des réparations. Sa compétence doit lui permettre de diagnostiquer rapidement une panne. S’il tâtonne longuement avant de découvrir le problème, il ne peut facturer le temps inutile. Pour vous aider à chiffrer le temps pour chaque réparation, les constructeurs automobiles ont établi des barèmes. Demandez-les à votre concessionnaire. Ce ne sont que des indications et le garagiste n’est pas forcé de les suivre. Mais elles peuvent se révéler utiles pour le choix du devis, si le temps facturé vous semble excessif.

Fuyez : si le garagiste ne sait pas combien de temps vont prendre les réparations.

5. Comparez les devis de plusieurs garagistes

En cas de grosses réparations, prenez le temps d’établir au moins trois devis. Non seulement pour vous faire une opinion du prix mais surtout pour avoir une idée des différents éléments qui doivent y être mentionnés. Certains garagistes n’hésitent pas à faire des oublis volontaires pour faire baisser le devis et obtenir le contrat. Mais, alors que vous venez de leur confier votre voiture, ils annoncent des réparations supplémentaires, en espérant que vous les accepterez. Le mieux : comparez. Trois garagistes ne vont pas oublier le carburateur ou la courroie de distribution…

Fuyez : le devis le moins cher et le plus excessif.

6. Faites-vous accompagner par un ‘expert’ en mécanique

Il suffit souvent d’être une femme, une personne âgée ou, tout simplement, pressé par le temps pour se faire escroquer chez un garagiste malhonnête. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut trouver un « chaperon » un minimum averti par les problèmes de mécanique pour vous accompagner. En présence d’un homme, la plupart des professionnels osent moins l’arnaque.

Une petite astuce si vous êtes seule : précisez que vous allez montrer le devis à un oncle garagiste retraité avant de prendre votre décision !

Fuyez : si le garagiste vous suggère que de toute façon vous ne connaissez rien à la mécanique.

7. Faites des vérifications avant de laisser votre auto au garage

Avant de déposer votre véhicule, procédez à quelques vérifications :- Pensez à noter les niveaux et le kilométrage : certains professionnels n’hésitent pas à vous facturer des essais sur route, des bidons d’huile ou de liquide de refroidissement alors qu’il n’y en avait pas besoin.- Marquez avec un tournevis les pièces à changer.- Comparez avant et après la réparation pour vérifier si le travail a été effectué. Vous pouvez également réclamer les pièces usagées que votre garagiste vient de changer. Vous en avez le droit. Elles sont à vous.

Fuyez : s’il ne veut pas vous remettre les pièces usagées à votre demande

8. Centre auto, garagiste, garage associatif : que choisir ?

Le choix du professionnel dépendra avant tout du problème rencontré. Les centres auto comme Speedy, Norauto… pratiquent certaines prestations sans rendez-vous : vidange, remplacement des pneus ou des plaquettes de freins. Mais ils restent coûteux par rapport aux garagistes indépendants (presque 20 % de plus) ! Si vous vous connaissez un peu en mécanique, préférez les garages associatifs. Conseillé et aidé par des mécanos, on vous montrera comment entretenir votre voiture pour un prix très modique. Pour un problème plus sérieux, rendez-vous chez votre concessionnaire ou un garagiste de quartier, plus spécialisés.

Fuyez : les centres auto en cas de grosses pannes.

9. Que faire en cas de panne après réparation ?

Votre voiture tombe en panne à peine sortie du garage ? Sachez que tout garagiste a une obligation de résultat quant à la panne qu’il diagnostique et aux réparations proposées. N’hésitez pas à retourner le voir. Il doit remettre votre voiture en état gratuitement. S’il refuse les travaux, et après lui avoir adressé une mise en demeure, saisissez le tribunal d’instance pour obtenir le remboursement de la somme versée et des dommages et intérêts. Conservez toujours le devis et la facture détaillée qu’il vous aura remis, et le cas échéant, les pièces usagées changées.

10. Déçu par votre garagiste ? Faites-le savoir !

Si vous êtes très satisfait ou très mécontent de votre garagiste, dites-le ! Le site www.allogarage.fr vous aide à trouver un bon garage pour vos réparations, le dépannage ou l’entretien de votre voiture. L’objectif principal : guider les automobilistes vers une enseigne grâce aux témoignages d’internautes. Travaux effectués lors de la réparation, temps de réalisation, problèmes de surfacturation, changements de pièces injustifiés… Les garages sont notés, commentés et classés dans toutes les régions de France. Les avis sont relus, vérifiés et modérés pour effacer les propos diffamatoires et publicitaires.

