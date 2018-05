Il existe une preuve légitime que le désordre cause de l’anxiété et du stress

Le désordre à la maison ou au bureau cause certainement du stress, selon un article paru dans Psychology Today. La psychologue Sherrie Bourg Carter énumère 8 raisons pour lesquelles le stress peut découler d’un environnement encombré :

1-. Le désordre bombarde notre esprit de stimuli excessifs (visuels, olfactifs, tactiles), amenant nos sens à faire des heures supplémentaires sur des stimuli qui ne sont pas nécessaires ou importants.

2-. Le désordre nous distrait en détournant notre attention de ce sur quoi nous devrions nous concentrer.

3-. Le désordre rend plus difficile la relaxation, tant physique que mentale.

4-. Le désordre signale constamment à notre cerveau que notre travail n’est jamais terminé.

5-. Le désordre nous rend anxieux parce que nous ne sommes jamais sûrs de ce qu’il faudra pour atteindre le fond de la pile.

6-. Le désordre crée des sentiments de culpabilité (“je devrais être plus organisé”) et de l’embarras, surtout lorsque d’autres passent inopinément à la maison ou au travail.

7-. Le désordre inhibe la créativité et la productivité en envahissant les espaces ouverts qui permettent à la plupart des gens de penser, de faire des remue-méninges et de résoudre des problèmes.

8-. Le désordre nous frustre en nous empêchant de localiser rapidement ce dont nous avons besoin (p. ex. dossiers et documents perdus dans la “pile” ou clés avalées par le fouillis).

Heureusement, contrairement à d’autres sources de stress plus communément reconnues (p. ex. nos emplois, nos relations), le désordre est l’un des facteurs de stress les plus faciles à régler. Voici quelques idées :

S’attaquer au désencombrement en famille. Si le désordre a envahi toute votre maison, ne vous attaquez pas seul à ce travail. Faites participer toute la famille en commençant par une pièce que tout le monde utilise et en rendant chaque personne responsable d’une section. Si vous êtes seul, commencez par une zone à la fois et terminez de désencombrer cette zone avant de passer à une autre. Cela vous donnera un sentiment d’accomplissement, car vous verrez vos succès petit à petit.

Créez des espaces réservés aux articles et fournitures fréquemment utilisés afin de pouvoir trouver rapidement et facilement ce que vous cherchez quand vous en avez besoin. Cependant, essayez de faire en sorte que ces espaces désignés soient des espaces “fermés”, comme les tiroirs et les armoires. “Ranger des choses sur des étagères ouvertes ou sur le dessus de votre bureau ne supprime pas les stimuli visuels qui créent du stress et réduisent la quantité d’espace ouvert que votre esprit ‘voit’”.

Si vous ne l’utilisez pas, si vous n’en voulez pas ou si vous n’en avez pas besoin, débarrassez-vous-en. Vous pouvez le jeter, le recycler ou en faire don (les déchets d’une personne sont le trésor d’une autre personne), mais ne le gardez pas. Si vous l’utilisez, mais seulement rarement, rangez-le dans une boîte dans le garage (ou si c’est votre bureau, dans un endroit haut ou bas) pour laisser de l’espace facile d’accès pour les choses que vous utilisez plus souvent. Mettez aussi une date sur la boîte. À de rares exceptions près, si vous n’avez pas ouvert la boîte depuis un an, ce qui se trouve à l’intérieur n’est probablement pas quelque chose dont vous avez besoin.

Lorsque vous sortez quelque chose de son espace désigné pour l’utiliser, remettez-le immédiatement après l’avoir utilisé. Cela semble simple, mais il faut de la pratique et de l’engagement.

Créez un dossier en attente. Un dossier en attente vous aide à vider votre espace de travail tout en vous fournissant un dossier facilement accessible pour centraliser et localiser facilement les projets en attente.

Ne laissez pas les papiers s’empiler. Répandre papiers éparpillés partout peut être l’ennemi public numéro 1 quand il s’agit d’encombrement stressant. Nous sommes inondés de courrier, de dépliants, de menus, de notes de service, de journaux, etc. La clé est d’être conscient de ce que vous apportez et de ce que les autres apportent dans vos espaces. Parcourez ces papiers dès que possible, en jetant ce dont vous n’avez pas besoin et en conservant ce qui est nécessaire à sa place.

Désencombrez votre espace de travail principal avant de le quitter. Il est normal de retirer des objets pendant que vous travaillez dans un espace, mais prenez l’habitude de nettoyer votre espace de travail avant de partir. Non seulement cela vous donnera un sentiment de clôture lorsque vous partirez, mais vous vous sentirez bien lorsque vous retournerez dans un espace propre et agréable.

Rendez-le amusant ! Pendant que vous vous promenez et que vous nettoyez les choses, mettez vos chansons préférées. Plus il est optimiste, mieux c’est ! Non seulement vous apprécierez les airs, mais le temps passera plus vite et vous travaillerez probablement plus vite que vous ne le feriez sans la musique.

L’esprit sur le désordre

Demandez-vous si un esprit anxieux est le résultat de l’encombrement ou si l’encombrement est en fait le résultat d’un esprit anxieux ; on pourrait dire encombré. C’est formidable d’obtenir des conseils sur la façon d’éliminer l’encombrement dans notre environnement, mais si notre esprit est “encombré” au départ, et que nous n’abordons pas directement cette question, nous ne mettrons probablement pas en pratique les conseils qui nous ont été donnés, ou nous ferons peut-être un peu de désencombrement dans un jaillissement seulement pour revenir à nos vieilles habitudes.

Il est vrai que le nettoyage du désordre dans notre environnement aidera probablement à réduire notre stress momentanément ; mais à long terme, le fait d’aspirer l’énergie pour désencombrer seulement lorsque le stress du désordre est devenu insupportable signifie que nous vivrons perpétuellement le désencombrement, plutôt que de créer beaucoup moins d’encombrement au départ.

La pleine conscience

Si vous preniez du recul comme une mouche sur le mur et que vous vous voyiez en train de créer tout l’encombrement avec lequel vous vivez, une grande partie de ce processus serait basée sur le fait d’avoir trop de choses en tête, de passer à une deuxième activité avant de finir la première, vous permettant de vous laisser distraire et de ne pas être suivi par des événements extérieurs. Des pensées ou des sentiments négatifs sont souvent présents.

La pratique de la pleine conscience devient alors notre première priorité. Nous devons être pleinement en paix en ce moment et laisser tomber tout jugement à ce sujet.

Si vous considérez que le désordre est “mal”, comme quelque chose que vous devez “régler” de toute urgence, n’agissez pas. Prenez un moment pour l’accepter tel quel.

Si vous vous sentez mal dans votre peau parce qu’il y a du désordre, n’agissez pas. Prenez le temps de vous accepter, et laissez tomber la culpabilité, la honte ou l’embarras que vous ressentez.

Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous sentir bien tant que vous n’avez pas nettoyé le désordre, réfléchissez à nouveau. Se sortir du schéma addictif du blâme et du jugement comme source de motivation au travail.

Au début, cela peut prendre un certain temps dans un espace tranquille pour vider votre esprit des jugements et des sentiments négatifs. Au fur et à mesure que vous vous habituerez à ce processus, vous n’aurez peut-être besoin que de quelques respirations profondes pour vous réorienter. Vous saurez que vous êtes là quand le processus s’écoule, et c’est même agréable. Si ce n’est pas agréable, arrêtez-vous et atteignez la pleine conscience.

Lorsque nous regardons l’encombrement de cette façon, nous sommes moins susceptibles d’être touchés par la liste des facteurs de stress décrits ci-dessus ; et beaucoup plus motivés et enclins à gérer l’encombrement efficacement. En fin de compte, la pleine conscience servira à atténuer une grande partie de la création de l’encombrement au départ. C’est parce que nous créons naturellement l’ordre dans notre monde physique comme un reflet de l’ordre dans notre esprit.

Source :

https://www.providr.com/clutter-mess-stress-anxiety/

http://www.collective-evolution.com/2018/05/20/there-is-legitimate-evidence-that-clutter-causes-anxiety-stress/

https://www.anguillesousroche.com/sante/il-existe-une-preuve-legitime-que-le-desordre-cause-de-lanxiete-et-du-stress/

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/high-octane-women/201203/why-mess-causes-stress-8-reasons-8-remedies