Un des dangers du yoga

L’importance de l’exercice pour la santé squelettique est de plus en plus reconnue par les patients et les professionnels de santé. Mais la sécurité des exercices prescrits ou récréatifs pour les personnes présentant certains risques demeure insuffisamment considérée, soulignent les auteurs d’une étude publiée dans l’European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine.

« Le yoga a gagné en popularité en raison de ses bienfaits physiques et psychologiques. Mais lorsqu’il est pratiqué par des personnes à risque accru de fracture, certaines postures peuvent augmenter le risque de fracture, en particulier au niveau de la colonne vertébrale », mettent-ils en garde.

Jad G Sfeir de la Mayo Clinic de Rorchester et ses collègues (1) rapportent les cas de 8 femmes et 1 homme, ayant un âge médian de 6 ans (53 à 87 ans) qui ont développé une fracture de compression vertébrale entre un mois et six ans après le début d’exercices de flexion spinale associés au yoga.

Les fractures étaient accompagnées de douleurs dorsales et s’étaient produites dans les régions thoraciques (6), lombaire (4) et cervicale (1). Quatre de ces patients souffraient d‘ostéoporose avant la survenue de la fracture et deux d’ostéopénie (réduction de la densité minérale).

Trois patients avaient des antécédents de fracture de fragilité. Un patient souffrait d’hyperparathyroïdie primaire et un autre était traité avec une dose élevée de prednisone.

« Malgré le besoin de sélectivité dans les postures de yoga chez les personnes à risque accru de fracture, les rapports scientifiques et médiatiques continuent de faire la promotion du yoga comme activité de protection des os », soulignent les chercheurs. « Par conséquent, le yoga est considéré à tort comme une prescription “adéquate pour tous”. Alors que la sélection appropriée des patients susceptibles de bénéficier du yoga doit être une pierre angulaire de la prévention des fractures. »

Des cas de fracture de la colonne vertébrale liés à certains exercices de yoga avaient déjà été rapportés dans la littérature médicale.

