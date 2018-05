Incidents à la manifestation anti-Macron : canon à eau, lacrymogène, projectiles (Vidéos)

La manifestation des fonctionnaires, qui a rassemblé au moins 16 000 personnes à Paris le 22 mai 2018, a été émaillée d’incidents entre la police et des individus cagoulés. Selon un bilan fourni par la préfecture de police, 17 personnes ont été interpellées.

Vitrines de commerçants brisées, poubelles brûlées, abris bus saccagés, la manifestation parisienne des fonctionnaires organisée ce 22 mai a donné lieu à une série d’incidents, impliquant des individus cagoulés. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme.

Mais peu avant que le cortège n’atteigne la place de la Bastille, plusieurs dizaines de casseurs ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre qui ont répliqué en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes, notamment. Selon la préfecture de police, 17 personnes ont été arrêtées pour « participation à un groupement violent ». Au moins un homme a été blessé au niveau de la tête.

Time : 37 s

Commentaire : Il est douteux que des fonctionnaires se cachent le visage et brisent tout ce qu’il y a autour. Ces individus cagoulés sont surement des personnes engagées et payées pour empêcher qu’une manifestation totalement dans son droit puisse exprimer sa désapprobation des politiques de Macron. On connaît l’histoire, elle se répète toutes les fois quand les citoyens manifestent contre le gouvernement.

Time : 12 mn 50

Dans le cadre d’un mouvement social qui dure depuis plusieurs semaines contre les réformes entreprises par le gouvernement Macron, cette manifestation pour la défense de la fonction publique a été organisée à l’appel de neuf syndicats de fonctionnaires, afin de défendre le statut des agents et les services publics.

Time : 1 mn 15

La manifestation qui s’est déroulée à Paris a réuni 16 400 personnes selon le cabinet Occurrence, qui a réalisé un décompte pour plusieurs médias dont l’AFP. Le syndicat FO, l’un des organisateurs, a pour sa part annoncé le nombre de 50 000 manifestants, contre 15 000 selon la police.

140 autres manifestations ont été organisées dans le pays.

Time : 40 s

Time : 2 mn 23

Source :

https://fr.sputniknews.com/france/201805221036484591-france-paris-manifestation-degenere/

https://fr.sott.net/article/32511-Incidents-a-la-manifestation-anti-Macron-canon-a-eau-lacrymogene-projectiles

https://francais.rt.com/international/50910-canon-eau-gaz-lacrymogene-projectiles-incidents-police-individus-cagoules-manifestation-macron-paris