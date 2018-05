Expérience sociale : Kidnapping… Votre enfant suivrait-il un inconnu ? | Child abduction

Time : 4 mn 40

Expérience sociale

Kidnapping… Votre enfant suivrait-il un inconnu ?

La vidéo « Child abduction » a fait trembler tous les parents. On y voit l’inquiétant constat d’une « enquête sociale » menée par le youtubeur Joey Saladino. L’homme a voulu démontrer qu’il est très facile d’enlever un enfant et que la vigilance des parents doit être sans faille pour éviter un drame.

Pris au piège grâce à un chiot

Au cours de son expérience, Joey Saladino vient à la rencontre de parents dans un jardin public et leur demande si leur progéniture suivrait un inconnu. La réponse des pères et des mères est catégorique : « Bien sûr que non ».

Pourtant, le youtubeur leur prouve le contraire en s’approchant des enfants avec un petit chien. Profitant de l’émerveillement des bambins, il leur propose : « Tu veux voir d’autres chiots ? Alors viens avec moi. », leur prend la main et s’en va sous le regard effaré des parents.

Joey Saladino rappelle à la fin de sa vidéo, qu’un enfant disparaît toutes les 40 secondes aux États-Unis.

En France :

1 enfant sur 5 est sollicité sexuellement sur internet.

2 enfants meurent de maltraitance.

5 enfants sont portés disparus par heure (enlèvement, fugue, etc…).

400 enfants sont violés.

Chaque année dans l’hexagone 49 000 enfants disparaissent

49 000 enfants disparaissent chaque année en France. Un chiffre effrayant, bien que la grande majorité des enfants soit retrouvés après des fugues brèves. Mais 11 000 restent introuvables d’une année sur l’autre.

Pour toutes les personnes dans le même cas ou en cas d’information, le 116 000 est un numéro disponible 24h sur 24h. Car chaque heure, 5 enfants disparaissent en France.

