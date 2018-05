Santé : 11 choses qui se passent dans votre corps quand vous mangez deux œufs par jour

Les recherches révèlent ce qui se passe dans votre corps si vous mangez deux œufs par jour.

Que contiennent les œufs ?

Énormément de choses. Les œufs contiennent de la vitamine A, D et E, ainsi que du B12, de la riboflavine et de la folate. Par-dessus tout, vous y trouverez des minéraux tels que de l’iode, du fer, du calcium, du zinc et du sélénium. Ça en fait beaucoup ! Je sais !

Les œufs et le cholestérol

Vous avez sans doute entendu que les œufs étaient mauvais pour la santé, car ils contiendraient beaucoup de cholestérol ?

C’est totalement faux. Il y a très certainement du cholestérol dans les œufs, mais il n’est pas question du très mauvais cholestérol qui intègrerait votre organisme. Vous ne devriez pas vous en faire au sujet du cholestérol contenu dans les œufs, c’est ce qu’indique l’experte en diététique Jennie Nyenvik du site suédois Aftonbladet.

1. Perdre du poids avec les œufs

Des études démontrent qu’un petit déjeuner riche en protéine peut actuellement vous aider à perdre du poids.

Selon les recherches, un régime peu calorique, combiné à une bonne dose régulière d’œufs au petit déjeuner, peut vous aider à perdre du poids deux fois plus vite.

Gardez bien en tête que les œufs peuvent vous donner le sentiment de satiété pendant plus longtemps, ce qui fait qu’ils sont utiles à réduire vos besoins en apport calorique.

2. Les œufs renforcent le système immunitaire

Étant donné que la plupart des gens sortent à peine de leurs mois d’hiver – ils se retrouvent souvent à éternuer ou tousser au cours des dernières semaines – c’est donc le moment idéal de dire que les œufs peuvent booster votre système immunitaire.

Des études ont démontré que deux œufs uniquement par jour peuvent aider à prévenir les infections mineures, les virus ou des états de maladie en général.

Un œuf contient 22% de notre apport quotidien recommandé en sélénium ; un élément qui est réputé pour renforcir votre système immunitaire.

3. Une meilleure mémoire

Avez-vous déjà entendu parler du Choline, un acide aminé ? Il affecte les cellules nerveuses qui nous aident à nous souvenir des petites choses au quotidien – par exemple : où avez-vous laissé vos clefs ou votre portefeuille ?

Selon les recherches, d’autres apports en choline peuvent améliorer la mémoire et les réflexes.

4. Fait des merveilles pour vos yeux

La lutéine vous aide à avoir une vision claire et nette. De nouvelles recherches ont démontré que les œufs de poulet sont riches en lutéine, et donc bénéfiques pour vos yeux.

La lutéine est produite naturellement par vos yeux, et empêche la rétine de s’abimer.

5. Aide à contrecarrer la dépression

Il peut être difficile d’obtenir de la vitamine D en hiver, avec le soleil qui joue à cache-cache. Cependant, les œufs peuvent en fait vous aider à en obtenir. La vitamine D est, bien entendu, extrêmement utile pour le contrôle du PH de nos dents et pour la force de nos os en général. La vitamine D peut aussi apporter son aide pour traiter la dépression !

6. Renforce le squelette

Quand vous mangez des œufs, vous avez du calcium, ce qui est important pour renforcir votre squelette et prévenir l’ostéoporose.

7. Bénéfique pour le sang

Les œufs contiennent beaucoup de folate, un type de vitamine B nécessaire pour la formation de nouveaux globules rouges.

Les gens qui ont un déficit de folate courent le risque d’être anémiques. La folate est aussi importante quand il est question du développement du fœtus lors d’une grossesse. C’est bon à savoir pour les futures mamans.

8. Anti-vieillissement

Comme dit précédemment, les œufs contiennent des acides aminés qui aident les cellules à se développer et se régénérer. Cela peut aussi aider à retarder les effets du vieillissement quand il est question de votre apparence.

En vieillissant, nos besoins en vitamine D doublent. 10 microgrammes sont recommandés pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Un œuf rapporte au moins 0.7 microgramme.

9. Risques réduits d’arrêt cardiaque

Les chercheurs au Canada ont découvert une relation directe entre la nourriture riche en œufs et la réduction des risques d’accidents cardiovasculaires et certains types de cancer, rapporte Feel Good.

Le secret derrière tout ça ? Les œufs ont deux importants antioxydants : le tryptophane et la tyrosine.

Les gens avec un mauvais niveau de LBD (lipoprotéines de basse densité) ont de plus grandes chances d’avoir un problème au cœur. Apparemment, les œufs peuvent booster le niveau du LBD et de ce fait, réduisent les risques de problèmes au cœur.

10. Génère des muscles

De nombreuses personnes qui cherchent à gagner en masse musculaire choisissent de consommer beaucoup d’œufs – et ils le font pour une bonne raison.

Les œufs sont remplis de protéine, ce qui, bien évidemment, est crucial pour ceux qui souhaitent prendre du volume.

11. Protège la peau, les cheveux et les ongles

Dans ce florilège de propriétés, les œufs contiennent également beaucoup de vitamine B et d’Omega 3. Cela vous aide à maintenir une peau, des cheveux et des ongles en bonne santé.

Je suis persuadée que vous saviez que les œufs vous feraient beaucoup de bien, mais peut-être que maintenant vous verrez les œufs sous un nouveau jour.

