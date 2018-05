Time : 3 mn 26

Einstein a dit : « Il est absurde de croire que nous pouvons obtenir des résultats différents en continuant à faire exactement la même chose. », alors si ensemble nous regardions ce que nous pouvons faire autrement pour que le monde soi meilleur ?

Décidons enfin et ensemble de l’avenir que nous voulons avoir

En moins d’un siècle l’être humain a fait 100 fois plus de dégâts sur la planète que la plus grande catastrophe écologique connue depuis des millions d’années parce que nous nous sommes laissés guidés par nos désirs sans nous soucier des conséquences que cela pourrait avoir, ce n’est pas un jugement, mais seulement un état de fait.

En seulement quelques dizaines d’années nous avons effacé de la Terre des milliers d’espèces que nos enfants ne verront plus que dans les livres, notre planète est gorgée de produits toxiques de toutes sortes et nos mers et océans sont en bien tristes états – en 2025 il y aura plus de plastiques dans la mer que de poissons.

Il n’est pas nécessaire de dérouler ici l’impact de nos choix de consommation, mais il est une évidence que nous vivons une catastrophe écologique majeure qui, aux yeux des plus grands experts mondiaux risque de nous emporter dans pas si longtemps.

Et pour quel résultat tout cela : Une société en dépression qui finalement trouve de moins en moins son bonheur dans cette surconsommation.

Nous pouvons faire autrement

Nous avons le pouvoir de faire autrement, en changeant pour commencer notre manière de voir et de penser, notre manière d’agir ensuite. Il est temps en effet d’agir en conscience et de mettre un peu plus d’altruisme dans nos choix en ayant une vision à plus long terme, en ayant à la conscience que le choix que nous faisons maintenant est une graine qui germera et portera ses fruits demain.

Si nous voulons des fruits comestibles commençons par planter les bonnes graines.

Une de ces graines s’appelle l’altruisme !

Source :

https://www.planete-altruiste.com/journee-mondiale-de-laltruisme/