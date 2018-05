Italie : Ici, les montgolfières servent à traquer les pollueurs (Vidéo)

Traqués depuis le ciel, les dépôts d’ordures sauvages ne peuvent pas rester cachés très longtemps. Et ça peut coûter cher aux pollueurs.

Deux fois par semaine, au nord de l’Italie, la ville de Mondovi est survolée par deux montgolfières très particulières. Leur mission ? Repérer les dépôts d’ordures sauvages et punir les pollueurs ! Une méthode efficace et originale qui offre de bien jolies images.

Les décharges illégales peuvent apparaître à tout moment et il est bien plus facile de les identifier depuis le ciel que depuis le sol. C’est pourquoi Mondovi a pensé à des montgolfières. Une astuce étonnante qui a un autre mérite : celui de montrer bien haut et aux yeux de tous que, ici, on ne peut plus polluer en tout impunité.

France 2 a consacré un reportage à cette belle initiative. Regardez :

Time : 3 mn 22

Contre la pollution de notre maison commune (la Terre) tout doit être tenté, y compris les idées les plus originales. Bravo à la ville de Mondovi. Qui sait, peut-être qu’un système similaire pourrait voir le jour chez nous ?

