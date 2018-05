Time : 2 mn 09

Décollement de rétine

Causes, symptômes et traitement

Le décollement de la rétine provoque des troubles de la vision. Dès les premiers symptômes, il est impératif de consulter en urgences un ophtalmologue qui pratique un fond d’œil afin de visualiser la rétine et de diagnostiquer le décollement. Le traitement repose sur une intervention chirurgicale, à pratiquer rapidement pour éviter les complications.

Qu’est-ce que c’est ?

Le décollement de la rétine correspond au décollement d’une partie de la surface de la rétine de son support (l’épithélium pigmentaire). Un liquide s’interpose entre ces deux feuillets. Le décollement de rétine est une affection grave sur le plan fonctionnel; non traité, le décollement de rétine aboutit à la perte de la fonction visuelle et donc à la cécité. Chaque année, le décollement de la rétine touche 1 à 2 personnes sur 10 000.

Décollement de la rétine : causes et facteurs de risque

Le décollement de la rétine touche plus particulièrement les personnes entre 40 et 70 ans.

Le décollement de rétine est primitif ou secondaire.

Le décollement de rétine primitif (idiopathique) est de cause mal connue. La rétine se déchire à un endroit et le décollement s’en suit. Il est souvent associé à une myopie forte (supérieure à 8 dioptries) chez un sujet de plus de 50 ans. Le décollement de rétine est plus fréquent chez le myope qui présente souvent d’importantes lésions dégénératives en périphérie de la rétine. Chez le non myope, l’âge avancé, l’aphakie (absence de cristallin) et l’athérosclérose jouent un rôle favorisant le décollement de rétine peut survenir également après un traumatisme oculaire ou une opération pour cataracte.

Les décollements de rétine secondaires apparaissent dans certaines circonstances :

Après un traumatisme oculaire chez un patient prédisposé.

Au cours de certaines affections médicales.

Rétinites hypertensives et gravidiques.

Choriorétinites aiguës.

Rétinites diabétiques.

Tumeur oculaire sous-jacente…

Les symptômes du décollement de la rétine

Le décollement de rétine est indolore.

Souvent le malade a d’abord une perception d’images sombres, ou irrégulières, qui sont dues à des corps flottants dans le vitré.

Puis surviennent l’impression de mouches volantes et de visions d’éclairs colorés (phosphènes). A ce stade, il n’y a pas encore de décollement.

Puis le patient se plaint d’une impression de voile rouge plus ou moins opaque ou de rideau dans le champ visuel.

A un stade plus avancé, l’acuité de la vision centrale s’effondre. Il s’agit d’une urgence ophtalmologique.

Diagnostic

L’examen très attentif du fond d’oeil avec un verre de contact à 3 miroirs après dilatation pupillaire maximale montre l’importance du décollement et recherche la déchirure de la rétine.

Traitement du décollement de la rétine

Lorsque la déchirure est réalisée, le traitement est uniquement chirurgical. L’opération consiste à créer des cicatrices adhérentes entre rétine et choroïde au moyen de photocoagulation au laser ou cryochirurgie. Une immobilisation pré et postopératoire est nécessaire.

Le traitement éventuel de la cause est associé.

Prévention

Le traitement préventif du décollement de rétine repose sur la photocoagulation au laser effectuée autour de la lésion, qui permet une adhérence solide du neuro-épithélium à l’épithélium pigmentaire et évite la survenue du décollement de rétine. Ce geste est pratiqué en ambulatoire, en milieu stérile et habituellement sous microscope : il ne nécessite pas d’hospitalisation.

