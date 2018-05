États-Unis : Un animal inconnu découvert dans un parc du Montana intrigue les chercheurs (Vidéos)

Loup, ours, renard ou coyote ? Aucun de ces noms ne parvient à définir l’animal qui a été tué dans un parc du Montana, aux Etats-Unis par le propriétaire d’un ranch. Des prélèvements ADN sont en cours d’analyse.

Il pensait ramener un loup. Le 16 mai dernier, le propriétaire d’un ranch tire sur un animal qui menace son troupeau, révèle CBS News. Les lois locales l’obligent à le signaler aux services fédéraux, qui constatent qu’il ne s’agit pas d’un loup.

Des prélèvements ADN réalisés

Des similitudes physiques existent, comme l’épaisse fourrure grise, le museau ou la large tête. Mais « les canines sont trop courtes, les pattes avant trop petites et les griffes avant trop longues », écrit le service des Poissons, de la Vie sauvage et des Parcs du Montana dans un communiqué de presse publié le 24 mai. Tout cela ne correspond pas à un loup, indiquent les spécialistes. « L’animal était une jeune femelle non allaitante et un canidé, de la famille des chiens, qui inclut les chiens, renards, coyotes et loups. », constate l’organisme.

Update on wolf-like animal shot bear Denton, Montana. pic.twitter.com/otvrPrIWD2 — Montana FWP (@MontanaFWP) May 25, 2018

Il n’en fallait pas plus aux réseaux sociaux pour fantasmer sur l’apparition d’une nouvelle espèce ou l’existence de créatures mythiques. Pour en avoir le cœur net, les spécialistes fédéraux du Montana ont réalisé des prélèvements sur les tissus de l’animal, afin d’en extraire l’ADN. Le processus pourrait durer d’une semaine à plusieurs mois, en fonction des résultats trouvés par les scientifiques.

