Que se passe-t-il dans la tête d’un pervers narcissique ? Réponse en vidéo

Yvonne Poncet-Bonnissol, psychoclinicienne, explique ce qui pousse le pervers narcissique à agir ainsi, quitte à anéantir ses proches. Très éclairant…

Qu’ils soient hommes ou femmes, les pervers narcissiques sont capables de puissants ravages auprès de leur entourage. Pourtant, au-delà de leur foyer, ils offrent toujours l’image du copain, du collègue ou du gendre idéal. Pourquoi ? Comment font-ils et, finalement, qui sont-ils ? Réponses et explications avec Yvonne Poncet-Bonissol, spécialiste du sujet.

Psychoclinicienne, Yvonne Poncet-Bonnssol a été invitée par RFI à partager sa connaissance du pervers narcissique, à nous expliquer comment il fonctionne et ce qui l’anime. Une intervention précieuse pour mieux identifier ce type de prédateur mais aussi pour mieux le comprendre et, donc, lui résister.

Time : 2 mn 52

« La perversion narcissique est un mécanisme de défense contre un effondrement psychique. »

« Ce sont des êtres qui souffrent d’un trouble de l’altérité. L’autre n’existe pas. Ils ont un rapport à l’autre qui est un rapport de façade, un rapport de séduction, un rapport d’image. Mais, au fond, ils sont incapables de véritable attachement et de véritable amour. »

« Ils ont des émotions, mais pour eux. Ils sont hypersensibles, mais hypersensibles pour eux. »

« À l’extérieur, ce sont de vrais comédiens, des comédiens du sentiment qui ne sont pas « dans » le sentiment. »

« Un vrai double visage accompagné d’un discours paradoxal : la victime d’un pervers peut être merveilleuse et le lendemain trop grosse. »

Yvonne Poncet-Bonnissol

Pour en savoir plus et mieux s’armer contre ce type de profil, sachez qu’Yvonne Poncet-Bonnssol a écrit Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille, un livre disponible notamment chez Les Librairies Indépendantes, sur Amazon, ou la Fnac.

Fred et Marie : ce court-métrage belge nous aide à reconnaître le pervers narcissique qui, dans les coulisses d’un foyer heureux en apparence, agit discrètement, tel un serpent…

Time : 15 mn 44

Source :

https://positivr.fr/pervers-narcissique-yvonne-poncet-bonissol/

https://positivr.fr/pervers-narcissique-violence-conjugale-fred-et-marie-court-metrage/