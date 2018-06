Time : 6 mn 49

Tapis Champ de Fleurs

Soulager le mal de dos avec l’acupression

Votre dos vous fait souffrir et vous pensiez avoir tout essayé pour vous soulager. Et s’il s’agissait seulement de s’allonger sur un tapis, à même le sol, pour retrouver bien-être et vitalité grâce ce générateur d’endorphine, hormone du plaisir et anti-stress naturel.

L’idée peut paraître amusante. S’allonger sur un drôle de tapis quelques minutes par jour, afin de soulager ses douleurs dorsales. La plupart des tapis Champs de Fleurs se présentent sous forme d’un rectangle de 73 cm sur 45 cm, parsemé de petites fleurs en plastique, imitant des lotus aux pointes saillantes. L’objet, déhoussable et lavable. Pour le mode d’emploi, rien de plus simple: il suffit de s’étendre dessus et de se relaxer.

Immédiatement, le Champs de Fleurs dégénère en parterre de chardons. Aie! Le tapis magique se serait-il transformé en planche de fakir ? Direction la notice : c’est normal. Nous voilà rassurés. Certaines personnes, plus sensibles que d’autres, devront, pour les premières séances en tout cas, se vêtir d’un tee-shirt (ou d’un linge léger) pour atténuer la sensation de piqûres provoquées par les lotus en plastique. Effectivement, au bout de quelques jours d’utilisation, s’allonger dessus devient une formalité et la sensation de bien-être s’installe, votre dos se détend et efface, jours après jours, des mois voire des années de douleurs lombaires. Que s’est-il passé, que peuvent bien produire ces micro-pointes dans votre dos ?

Le calcul est vite fait. Si vous avez suivi le début de l’exposé, pas moins de 5 525 petites « aiguilles », les petites pointes garnissant les fleurs susmentionnées, entrent en contact avec votre épiderme. C’est un choc pour vos terminaisons nerveuses stimulées par l’action simultanée des fleurs. Cet état va déclencher de la sécrétion d’endorphines (hormones créées dans le cerveau qui influencent la transmission des signaux électriques dans le système nerveux) provoquant le soulagement des douleurs et la détente en profondeur des muscles du dos et de l’ensemble du système nerveux et, enfin, stimuler la circulation sanguine et l’influx nerveux. La grande majorité des problèmes de dos étant liée à une déficience de l’afflux sanguin dans les muscles et les articulations, l’effet est garanti.

Le petit fascicule accompagnant le tapis nous apprend aussi que le Champs de Fleurs améliore également, entre autres, le sommeil et l’humeur, régule la pression sanguine et soulage l’arthrose. Plus exotique, le système immunitaire serait renforcé.

Et puis, avec ce tapis d’acupression non dénué de sensations (rappelez-vous les petites pointes), et pour reprendre un aphorisme d’Hippocrate : « Si l’on a deux maux en même temps et non de la même partie, le plus douloureux rend l’autre moins sensible. ». C’est peut-être cela aussi le secret de Champs de Fleurs.

