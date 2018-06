Pierre Rabhi : Coup de gueule contre « Ces salopards gagneurs d’argent avides de profits »

Moins consensuel qu’à l’habitude, le philosophe agriculteur semble montrer quelques signes d’impatience et d’agacement. Il faut dire que l’urgence est là…

Pierre Rabhi tient depuis toujours un discours à la fois lucide et optimiste sur l’état de notre planète et sur l’avenir qu’on lui réserve. Seulement voilà, samedi dernier, au 13h de France 2, si son propos est resté très lucide, le ton employé s’est en revanche révélé nettement moins serein qu’à l’habitude. Une colère qu’on aurait bien du mal à lui reprocher…

À 79 ans, l’auteur, philosophe et chantre de l’agroécologie semble montrer des signes d’agacement et d’impatience face à la trop lente prise de conscience qui s’opère. Du coup, les mots se font parfois plus durs et moins consensuels.

Time : 2 mn 03

« On a des gens hors-sol, concentrés dans des villes, avec des camions qui leur apportent à manger.

(…)

Pour moi, cultiver son jardin, c’est un acte politique. C’est un acte de résistance légitime à des systèmes qui confisquent toute possibilité au citoyen de survivre par lui-même, pour le rendre entièrement dépendant.

(…)

Il y a le feu et il faut l’éteindre. C’est un devoir.

(…)

Tous ces salopards de gens gagneurs d’argent qui n’ont d’autre préoccupation que de faire du profit… Ils se foutent littéralement de l’avenir de l’humanité. »

Ce changement d’humeur de Pierre Rabhi est un signe de plus : l’heure n’est plus à la patience infinie. Il faut agir, agir vite, quitte à contrarier ceux à qui les crimes profitent.

