Avez-Vous du charisme ? (Vidéos)

Avez-Vous du charisme ?

Il ne faut pas plus de cinq minutes pour ressentir le charisme de quelqu’un.

Les gens qui sont charismatiques ont une combinaison magique de la courtoisie et de l’approche, ainsi que la possibilité d’influencer les autres.

C’est pourquoi nous associons le charisme au leadership et au fait de mettre les gens à l’aise.

De nouvelles recherches montrent qu’il y a six signes indiquant qu’une personne est charismatique :

Elle met les gens à l’aise. Elle sourit souvent aux gens. Elle peut s’entendre avec n’importe qui. Elle a une présence dans une pièce. Elle a la capacité d’influencer les gens. Elle sait comment diriger un groupe.

Les trois premiers sont liés à la mise à l’aise des autres et les trois autres sont liés au leadership et à la présence.

Le charisme semble être peu lié avec l’intelligence, ont également constaté les chercheurs.

Les personnes très intelligentes peuvent être très peu charismatiques et les personnes relativement inintelligentes peuvent avoir des personnalités magnétiques.

En général, cependant, les gens charismatiques étaient très agréables – ils sont généralement empathiques, chaleureux et prévenants.

Cela aide à expliquer leur capacité à mettre les gens à l’aise.

L’étude a révélé que cela peut prendre aussi peu que cinq minutes pour que les gens comprennent le charisme de quelqu’un.

La vitesse est essentielle

Pour un raccourci vers le charisme, considérez cette étude récente liant le charisme à la rapidité d’action : Les gens qui sont mentalement rapides à réagir sont perçus comme plus charismatiques par leurs amis.

La vitesse est essentielle, cependant, selon les chercheurs, alors que le QI et l’agilité mentale n’étaient pas aussi essentiels qu’ils s’y attendaient.

Le professeur William von Hippel, qui a dirigé la recherche, a déclaré : « Nous avons décidé d’adopter une approche légèrement différente du problème en essayant de comprendre ce qui permet le charisme. Quand on regarde les leaders charismatiques, les musiciens et d’autres personnalités publiques, une chose qui se démarque, c’est qu’ils sont rapides à réagir. »

L’étude a été publiée dans la revue Journal of Personality and Social Psychology (Tskhay et al., 2018).

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charisme_(psychologie)

https://www.spring.org.uk/2018/05/signs-charisma.php

https://fr.sott.net/article/32573-Avez-Vous-du-charisme