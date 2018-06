Time : 3 mn 01

Le système antimissile américain THAAD bientôt déployé en Allemagne ?

Régulièrement, à l’occasion de manœuvres ou quand le contexte international se tend, la Russie déploie des missiles balistiques SS-26 « Iskander » dans l’enclave de Kaliningrad, coincée entre la Pologne et la Lituanie. D’une portée d’environ 500 km et susceptible d’emporter une tête nucléaire, ces engins peuvent théoriquement atteindre Berlin.

En février dernier, la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaite, a accusé Moscou d’avoir installé des missiles Iskander de façon permanente à Kaliningrad. Ce qui n’était pas surprenant étant donné qu’une telle mesure avait déjà été envisagée par les responsables russes afin de répondre au renforcement de l’Otan dans les pays baltes et la Pologne.

Cela étant, pour Vilnius, cela pouvait justifier la présence permanente, sur son territoire, d’au moins une batterie de défense aérienne (et antimissile) américaine Patriot PAC-3. Mais tel n’est pas, a priori, le plan du Pentagone.

En effet, selon l’agence Reuters, qui fait toutefois référence à la menace que représentent les missiles Shahab-3 iraniens, Washington envisagerait plutôt le déploiement du système antimissile THAAD [Terminal High Altitude Area Defense] en Allemagne, précisément sur la base de Ramstein.

Les systèmes THAAD peuvent neutraliser des missiles de portée inférieure à 800 km ayant des trajectoires dites à énergie minimale ou bien des missiles de portée d’au plus 1.500 km ayant des trajectoires dites « tendues ».

« Interceptant entre 20 et 80 km d’altitude, ces systèmes interceptent les missiles balistiques faisant des manœuvres terminales dans les basses couches de l’atmosphère tels les SS26 Iskander, M9 et Fateh 110 qui mettent en défaut, non seulement les systèmes Exo mais aussi les systèmes bas endo-atmosphérique. », précise en outre un rapport du Sénat, publié en 2011.

Cependant, Eric Pahon, un porte-parole du Pentagone, n’a pas confirmé l’information de l’agence Reuters. « Il n’est actuellement pas prévu de déployer le système THAAD en Allemagne. Nous ne discutons pas de nos planifications militaires futures car nous ne voulons pas signaler nos intentions aux adversaires potentiels. L’Allemagne reste parmi nos partenaires les plus proches et nos alliés les plus forts. », a-t-il déclaré.

Toutefois, un responsable militaire américain a affirmé à Reuters que des « discussions préliminaires » étaient en cours avec Berlin au sujet de ce déploiement du système THAAD à Ramstein. « Ce serait un message politique supplémentaire aux Européens pour dire que nous prenons au sérieux la protection de nos alliés. », a-t-il assuré.

« L’évaluation initiale est que l’Allemagne n’aura probablement pas de problème avec un déploiement du THAAD. », a même déclaré le général Curtis Scaparrotti, le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR).

Un autre raison plaiderait en faveur de l’envoi d’une ou plusieurs batteries THAAD en Allemagne [où le projet de remplacer les batteries Patriot par le système MEADS est à l’arrêt, ndlr] : les performances de leurs radars, dont la portée est d’au-moins 1.000 km. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que la Chine s’était opposée au déploiement de ce système en Corée du Sud.

Il s’agirait ainsi de remédier au retard pris dans la construction, à Redzikowo [Pologne], du deuxième site de défense anitimissile Aegis Ashore de l’Otan, le premier ayant déjà été inauguré à Deveselu [Roumanie] en mai 2016.

