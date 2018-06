Waya : Le projet de cité de pyramides flottantes

Time : 5 mn 01

Wayaland, une cité flottante inspirée des pyramides mayas

Partout dans le monde, les villes côtières sont de plus en plus vulnérables à l’élévation du niveau de la mer. Certains architectes et urbanistes tournés vers l’avenir pensent que les quartiers flottants, dans lesquels leurs maisons pourraient s’élever avec le niveau de l’eau pour éviter les inondations, sont une solution possible.

En effet, un cabinet d’architecture italien appelé Lazzarini Design Studio a créé un design conceptuel pour une ville flottante, surnommée Wayaland, du vrai nom « Projet Waya ». Le plan prévoit des maisons de luxe en forme pyramidale alimentées par l’énergie solaire, que le PDG Pierpaolo Lazzarini construit au large des côtes des Émirats arabes unis ou de l’Italie.

Trente mètres au-dessus de la surface

Fabriqués en fibre de verre, de carbone et en acier, les modules seront équipés de moteurs pour leur permettre de se déplacer. Le plus grand modèle mesurera 54 x 54 mètres et culminera à 30 mètres au-dessus de l’eau.

Waya n’est pour le moment qu’un concept que d’aucuns pourraient juger totalement farfelu. Pourtant, le cabinet Lazzarini espère le faire aboutir en construisant un premier module dont l’inauguration est prévue en 2022. Pour lever des fonds, Lazzarini a lancé une campagne de financement participatif qui propose d’acheter une nuit à bord d’une suite Waya pour 1.000 euros.

Mais Wayaland en est encore à un stade très précoce du processus de conception. Ce mois-ci, l’entreprise a lancé une autre campagne de financement pour commencer à construire la première pyramide, qui devrait coûter environ 420 000 $. Selon la campagne, les premiers investisseurs pourraient choisir de devenir « citoyens » de Wayaland si son pays d’origine choisit de reconnaître le développement comme une ville officielle.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Source :

http://www.lazzarinidesign.net/

https://www.hellystar.com/wayaland-ville-de-pyramides-flottantes/

http://sciencepost.fr/2018/05/les-pyramides-mayas-inspirent-un-concept-inedit-de-cite-flottante/

https://www.futura-sciences.com/maison/actualites/batiment-waya-cite-flottante-inspiree-pyramides-mayas-71089/

https://vichy.maville.com/actu/actudet_-wayaland-un-projet-de-cite-de-pyramides-flottante_fil-3444419_actu.Htm

Note :

Toutes les images de cet article proviennent de Lazzarini Design Studio