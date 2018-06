Time : 52 mn

Des voix dans la tête

Le phénomène des voix intérieures est un sujet complexe : il semble exister de multiples possibles causes à ce problème. Si le documentaire explique fort bien le lien entre ces manifestations et certains traumatismes vécus dans le passé, avec des chocs psychologiques engendrant par exemple une dissociation, il passe sous silence certaines autres explications tout à fait… concevables. La médecine officielle avoue elle-même son incapacité à comprendre réellement l’origine de ce trouble.

Pourquoi ne pas accepter l’idée que le phénomène puisse avoir, aussi, une origine extérieure ? Les cas de « possession » sont suffisamment bien documentés pour que l’on puisse se poser la question. Si on laisse les manifestations grand-guignolesques de la chose (bien qu’elles puissent sans doute exister) à Hollywood, on constate que les traditions du monde entier témoignent toutes de la présence et de l’influence de forces invisibles, extérieures à l’être humain. De nos jours, en occident, on parle d’« entités ».

Dans la tradition judéo-chrétienne, les textes parlent couramment des « forces du mal », des « forces démoniaques » ou encore des « forces des ténèbres » pour évoquer ces manifestations. (…) Dans l’islam, il est question de « djinns », sorte de créatures issues d’un « feu sans fumée », qui habiteraient dans les lieux non occupés par l’homme (déserts, terrains vagues), et aussi dans les lieux sales (poubelles, W-C, etc.). (…)

Dans la tradition chinoise, ces entités sont nommées « gui » (prononcer « kouei »), ce qui signifie « spectres, fantômes, revenants ». Il y a plus de 1 500 ans, la médecine chinoise décrivait déjà treize points gui à piquer en acupuncture pour les sujets possédés par des spectres. Pour les Chinois, ces kouei ont pour origine une partie d’une personne décédée- en l’occurrence la partie végétative de l’âme terrestre attachée au poumon -, qui peut rester après la mort du défunt et ne souhaite pas disparaître. Cette partie cherche alors à se nourrir d’un vivant, le tourmentant et l’amenant à des pulsions cruelles et sanguinaires. On comprend alors pourquoi, dans beaucoup de traditions, on brûle le corps des défunts … La médecine chinoise décrit au moins deux formes de kouei : une forme apparente et toujours présente par des signes cliniques permanents, et une forme cachée qui n’apparaît que de temps en temps, à 1’occasion de crises. La psychiatrie moderne décrit évidemment les mêmes choses. (…)

Les traditions chamaniques n’ignoraient rien de ces phénomènes, et c’est un peu grâce à leur résurgence actuelle que le grand public est informé de l’existence d’entités qui squattent l’humain (cf. les traditions des Amérindiens, des aborigènes d’Afrique, d’Amérique du sud, de Mongolie, du Tibet, etc.). (…) Les écrits de Carlos Castaneda, issus censément de 1’enseignement d’un sorcier mexicain, décrivent ces phénomènes comme des forces « extraterrestres » qui cherchent à prendre possession de l’esprit de l’homme pour lui imposer d’autres schémas de pensée, notamment de convoitise, d’envie et de cupidité.

Ainsi, l’idée que des présences étrangères à l’homme pourraient prendre possession de son esprit est évoquée un peu partout dans le monde à l’aide de vocables différents, mais dans des descriptions similaires. Il y a là tout de même beaucoup de convergence entre des traditions aussi éloignées géographiquement et culturellement. (…)

Posons-nous la question : « Et si nos idéaux alimentaient des entités ? » Sommes-nous certains que nos pensées et nos idées sont bien les nôtres ? Les exemples cités ci-dessus montrent à quel point les messages véhiculent de la culpabilité. Qui peut faire toutefois la différence entre la voix de son juge intérieur (le surmoi) et les voix de ces entités ?

On voit donc qu’il est préférable d’envisager toutes les possibilités, en particulier quand on voit à quel point la vie des « entendeurs de voix » peut devenir un véritable enfer. On pourra consulter les articles suivants (1), pour aller plus loin, et concevoir, peut-être, que le phénomène n’est sans doute que la partie visible de l’iceberg…

Agressives ou apaisantes, des voix intérieures envahissent leur vie. Ce documentaire surprenant lève le voile sur un phénomène méconnu, qui touche 10 % de la population mondiale.

On les appelle les « entendeurs de voix ». Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Andy Warhol et bien d’autres créateurs comptaient parmi eux. Stigmatises et longtemps considérés comme des schizophrènes (pourtant minoritaires dans cette singulière communauté), ils sont envahis par des voix, agressives ou apaisantes, qui ne les lâchent plus. L’une est ingénieure du son et entend l’archange saint Michel, qui est devenu son plus fidèle compagnon. Un autre, victime d’abus sexuels dans son enfance, comme bon nombre d’entre eux, souffre le martyre en entendant à nouveau ses bourreaux. De son côté, une psychologue a appris à accueillir ses voix intérieures pour s’en faire des alliées.

