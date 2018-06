Ahurissant ! Un agriculteur converti au bio doit payer une amende… parce qu’il gagne moins que le Smic !

La Direction départementale des territoires reproche à un paysan installé à Mouthiers-sur-Bohème, dont les vergers sont convertis au bio, de ne pas gagner le Smic.

« J’en ai marre… J’ai juste envie de faire mon boulot, pas d’être un expert du droit et des réglementations ! » Paysan installé à Mouthiers-sur-Bohême (Charente), Pierre-Henri Piron a poussé cette semaine « un coup de gueule » largement relayé sur les réseaux sociaux contre l’administration.

Celle-ci lui reproche de… ne pas gagner assez. Car ses revenus tirés du maraîchage et de ses vergers – 7 ha, tous convertis en bio – n’atteignent pas le Smic !

EDIT du 11-04-2018 :

L’ampleur de ma publication me dépasse largement. Le but de cette publication je le rappelle n’est pas de défendre mon cas particulier. Je le dis et je le répète je pense et j’espère que mon cas va se résoudre dans le dialogue avec l’administration. Le but est que chacun puisse comprendre la situation dans laquelle se retrouve l’Agriculture aujourd’hui. Le but est qu’un dialogue constructif se mette en place entre la société et son Agriculture. Le but est que chacun par son action collective et individuelle trouve les moyens de mettre en place cette Agriculture nourricière, Agroécologique, qui protège et nourrit. Je ne souhaite absolument pas attaquer ou détruire le système actuel. Je souhaite que chacun en comprenne intelligemment les lacunes, s’informe, analyse non pas pour détruire mais pour construire un nouveau modèle, un nouveau contrat Agriculture – Société.

Nous sommes tous des humains, des êtres émotifs. J’ai eu des commentaires très encourageants, des propositions positives, merci à tous ceux qui vont dans ce sens. Malheureusement il y a aussi des commentaires inacceptables. Des insultes envers des individus, des êtres humains, comme nous tous qui essaient de faire leur travail. Je pense particulièrement aux insultes envers l’administration, aux appels à une révolution destructrice et non constructive. Ceci n’est pas acceptable pour moi car cela ne va pas du tout dans le sens de ma démarche que je veux constructive et positive.

En conséquence je décide de fermer les commentaires sur cette publication. Corriger une erreur de ma part en supprimant les noms que j’avais oublié de supprimer. Je laisse pour le moment la publication à titre informatif, mais si tout cela va trop loin je la supprimerais purement et simplement.

Bien à vous, merci pour tous vos soutiens !

Attention âmes sensibles s’abstenir de lire cette petite histoire !

Enfant rural, j’ai vu détruire un des plus beau écosystème agricole au monde, le bocage virois. N’étant pas fils de paysan je croyais que je ne le serais jamais. Mais bon j’ai tout de même étudié l’Agriculture. Puis jeune diplômé, tout frais, voulant travailler pour toute l’Agriculture je suis entré dans un grand groupe coopératif en voulant servir tous les Agriculteurs. On m’a demandé un travail pour les plus gros, les céréaliers. Mais bon j’avais l’opportunité, pour pas plus cher de faire le boulot mais pour tout le monde, alors je l’ai fait… j’ai été viré pour REBELLION en réunion de direction lorsque j’ai présenté mon travail… merde j’avais trop travaillé et surtout dénoncé des méthodes qui assassinent une bonne partie des agriculteurs… malheureusement depuis beaucoup ont fini au bout d’une corde.

Puisque les coopératives assassinaient les agriculteurs, je suis allé dans le public, Chambre d’Agriculture… là au moins dans le public l’intérêt général primerait… puis un jour un président a pris une décision ou il allait faire perdre de l’argent à tout le monde… je lui ai dit, c’était mon devoir… lui il a même pas pris la peine de me virer. Un matin un nouvel organigramme posé sur mon bureau, pas mon nom, j’ai vite compris ! Aujourd’hui ce même président est président de coopérative laitière ayant pris une amende pour factures impayées, ce gars est un assassin et faisait de tous les gens travaillant dans les Chambres d’Agriculture des assassins (que je suis triste de dire ça car on y rencontre des individus merveilleux). Passivement, mais sereinement tous ces gens assassinaient les agriculteurs.

Voyant le nombre d’Agriculteurs diminuer, les revenus baisser, les cordes s’accrocher, je me suis engagé au cœur de la lutte, je suis devenu moi-même paysan pour sauver les meubles, préserver ce qui reste, tenter de lutter mais de l’intérieur, à coup de produits locaux, bons, produits sans atteinte à l’environnement. Radical oui, c’était une question de survie pour toute notre société !

Je dénonce sans cesse la pression de l’État et de fait la pression de la société entière. Pression qui empêche les agriculteurs de travailler correctement, pression qui les pousse au suicide. Malgré les beaux discours, malgré le soutien inconditionnel d’un tas d’individus formidables, le génocide est en cours et inarrêtable. OUI la société assassine ses paysans, sans distinction et en masse !

Et aujourd’hui est un grand jour car je viens d’en obtenir la preuve. L’État (je laisse la majuscule parce que je suis toujours plein d’espoir) lui-même vient de me dire qu’il va m’assassiner si je ne rentre pas dans le rang. Lisez bien ce petit courrier reçu aujourd’hui, comprenez ce qui est en cours !

Il y a cette phrase qui dit « Toute vérité franchit trois étapes. – D’abord, elle est ridiculisée. – Ensuite, elle subit une forte opposition. – Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence » (Arthur Schopenhauer). Alors voilà je sais aujourd’hui où se situe mon cas particulier, je sais que demain on peut m’envoyer des flics et que je peux devenir un Jérome Laronze. Mais non je ne fermerais pas ma gueule, lisez ce courrier révoltez-vous aidez-vous, aidez-nous ! Aides PAC, aides bio supprimée, ATR à rembourser, report de MSA, extrémismes végan et autres, tout ça ne concoure qu’à une seul chose, ASSASSINER votre Agriculture et vous asservir par la bouffe. Je le répète et je le dis encore plus fort, l’ETAT et de fait toute la société entière est en train d’assassiner les agriculteurs !!!

ALLER LISEZ, partagez, appelez Ruffin, les journalistes, les élus, le Préfet… menaces, pression, tout y est ! Que dois-je faire ? Baisser la tête regarder mes pompes et m’excuser de ne pas être un bon élève ? Je sais d’avance que quand l’administration va prendre connaissance de ce post ça va m’attirer encore plus d’ennui et encore plus de violence de la part du système. Je sais que de ne pas courber l’échine me fait prendre un gros risque à moi, ma famille, mes enfants… mais bon c’est la vie j’ai jamais réussi à fermer ma gueule ! Au prochain épisode ma réponse (que j’espère plus modérée) à l’administration.

La Direction départementale des territoires (DDT) a ainsi décidé de lui réclamer le remboursement d’une partie des aides perçues lors de son installation, en 2009. « Après cinq ans d’installation, il faut gagner l’équivalent d’un Smic, mais pas plus de trois ! Gagner assez, mais pas trop. », résume Pierre-Henri Piron qui se verse chaque mois entre 500 et 1 000 euros de revenus.

S’il ne parvient pas à convaincre la DDT de sa bonne foi d’ici mi-avril, il devra rembourser 30 % de la dotation jeune agriculteur (DJA), soit 5 190 euros. « Ubuesque ! », rétorque le trentenaire qui a misé sur l’agro-écologie, la vente directe et les circuits courts afin de bâtir patiemment une exploitation solide et pérenne.

« J’ai une énorme demande, le public est là. », assure Pierre-Henri Piron. « Mais ces gens-là se mobilisent sur des questions administratives, des procédures, plutôt que sur l’urgence agricole et écologique… »

