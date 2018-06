La pierre de soleil des vikings était très précise d’après des simulations informatique

Pour la période allant de 900 à 1200 après JC, les vikings régnaient sur quasiment tout l’Atlantique nord. Leur habileté à construire des bateaux solides et leurs compétences en navigation leur ont permis de voyager à travers l’Atlantique nord.

De précédentes études avaient suggéré que les vikings utilisaient une sorte de cadran solaire pour naviguer, et qui était apparemment assez précis.

Mais comment faisaient-ils par temps nuageux ou brumeux ? Les contes vikings qui se sont transmis à travers les générations rapportent que c’était grâce à l’utilisation de pierres de soleil que les navigateurs vikings trouvaient le soleil même par temps nuageux.

Mais prouver la véracité des légendes n’a pas été aisé : aucune pierre de soleil n’a jamais été retrouvée sur ou près d’une épave viking.

Un cristal a bien été découvert sur une épave anglaise du 16ème siècle en 2002, des marins anglais ont pu apprendre à l’utiliser grâce au vikings, mais il fallait des preuves beaucoup plus solides.

Beaucoup de ceux qui ont étudié la possibilité d’une pierre de soleil supposent que c’était une sorte de cristal. On a remarqué que certains cristaux, tels que ceux formés à partir de la calcite, de la cordiérite et de la tourmaline, peuvent diviser la lumière du soleil en deux faisceaux même lorsqu’il fait nuageux. Et lorsque le cristal est tourné, en divisant les deux faisceaux d’une même luminosité, un navigateur pourrait voir les anneaux polarisés autour du soleil, montrant effectivement son emplacement dans le ciel.

Száz et Horváth ont noté que jusqu’à présent, personne n’a testé l’utilisation de ces cristaux pour naviguer de la Norvège vers l’Islande, où même l’Amérique du Nord, probablement parce qu’une ou deux excursions ne suffiraient pas à prouver son utilité, surtout s’il ne fait pas souvent nuageux pendant un tel voyage.

Une meilleure approche, ont-ils pensé, était de simuler sur ordinateur plusieurs voyages d’un point précis en Norvège à un point précis au Groenland. Après avoir entré les données décrivant de tels trajets, les chercheurs ont exécuté les simulations plusieurs fois au cours de deux journées virtuelles spécifiques, l’équinoxe de printemps et le solstice d’été. Ils ont mené les essais avec différents types de cristaux et avec des intervalles différents entre les tests de pierres de soleil.

Les chercheurs rapportent avoir trouvé des résultats mitigés dans l’ensemble, selon le type de cristal utilisé et la fréquence à laquelle un marin faisait une lecture du soleil.

Dans le meilleur des cas, cependant, ils ont découvert que l’utilisation d’un cristal de cordiérite au minimum toutes les trois heures avait environ 92,2 à 100 pour cent de précision.

