Pennsylvanie : De mystérieux hommes en noir interrogent les résidents sur des booms inexpliqués (Vidéo)

De mystérieux hommes en noir interrogent les résidents sur des booms inexpliqués

La saga des booms mystérieux que l’on entend à travers les États-Unis perdure, et a peut-être pris un tournant effrayant. Au cours de la dernière année, des explosions inexpliquées et des bruits d’explosion ont secoué les maisons et terrifié les résidents de nombreuses régions rurales du continent américain. Bien que la grande majorité de ces grondements anormaux restent inexpliqués, le FBI s’est particulièrement intéressé aux bruits d’explosion mystérieux récemment entendus à travers la Pennsylvanie rurale juste au nord de Philadelphie. Est-ce que cela signifie qu’une sorte de groupe terroriste à cellules dormantes pourrait s’entraîner avec des explosifs improvisés ?

Mais compte tenu des cratères qui se trouvent le long des routes rurales, qui sait ? Pour ajouter plus de mystère et une saine dose de conspiration à ces récents booms en Pennsylvanie, cependant, les rapports de presse suggèrent que des hommes en noir, toujours insaisissables et de mauvais augure, pourraient maintenant être sur l’affaire, faisant ce qu’ils font le mieux : effrayer les témoins oculaires déconcertés. Est-ce qu’il y a plus dans cette affaire qu’il n’y paraît ?

S’adressant à The Intelligencer, un journal couvrant la région du comté d’Upper Bucks en Pennsylvanie, où ces booms mystérieux ont eu lieu, les résidents ont décrit l’expérience « un peu effrayante » qu’ils ont vécue à la suite de l’un des récents bruits inexpliqués. Une résidente qui a demandé à ce que son nom ne soit pas utilisé affirme que deux agents étrangement familiers et non identifiés se sont présentés à sa porte sans préavis, l’interrogeant d’une manière quelque peu menaçante :

« Deux hommes en costume sombre et en voiture sombre ont frappé à notre porte d’entrée et à notre porte arrière jusqu’à ce que je réponde. Je pouvais voir qu’ils avaient des badges sous leurs manteaux, mais ils ne se sont pas identifiés. C’était troublant. Puis ils sont partis. »

Que faut-il faire de l’apparition des MIB (Men In Black) ? Y a-t-il plus que des groupes paramilitaires de l’arrière-pays ou des « loups solitaires » qui testent des explosifs sur le côté des autoroutes vides ? Est-ce que ces hommes en noir étaient simplement des hommes qui, par hasard, portaient du noir et travaillaient pour le compte d’une organisation non divulguée comme la NSA ou la CIA, ou est-ce que quelque chose de plus effrayant se passe en Pennsylvanie rurale ? Comme pour tout ce qui concerne les MIB, nous ne le saurons probablement jamais.

The truth is out there

