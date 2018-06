Time : 3 mn 09 [Vostvfr]

Projet X

Un building de 29 étages sans fenêtre en plein cœur de New York

Baptisé « Projet X » et construit en 1974, cet immeuble fascine autant qu’il effraie : que cache-t-il et dans quel but a-t-il été conçu ? Éléments de réponse.

168 mètres de haut, 29 étages… et pas la moindre fenêtre ! Que fait ce gratte-ciel étrange et bien flippant au cœur de New York et, surtout, à quoi sert-il ? Même l’acteur Tom Hanks a fini par poser publiquement ces questions. Lumière sur un immeuble mystérieux qui n’a vraiment rien d’ordinaire.

En juin dernier, Tom Hanks, qui devait sans doute passer par là, a publié cette photo sur son compte Twitter :

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm — Tom Hanks (@tomhanks) June 2, 2017

« L’immeuble le plus terrifiant jamais vu ! Mais qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur ?? »

La réponse à cette question se trouve (en partie) dans l’enquête passionnante qu’a réalisée le site The Intercept (enquête relayée ici par Le Figaro). Certes, les éléments révélés ne lèvent pas totalement le mystère, mais ils en disent déjà beaucoup.

Ce building sans fenêtre a été construit en 1974 sous le nom de code « Projet X » À l’origine, il avait pour mission de résister à une éventuelle bombe atomique et pouvait fournir de l’eau, de la nourriture et de l’électricité pendant deux semaines à 1 500 personnes…

Mais aujourd’hui, à quoi sert-il ? The Intercept nous apprend que cette forteresse serait désormais la propriété de AT&T, une entreprise gigantesque spécialisée dans la téléphonie et l’accès à internet (250 000 employés à travers le monde).

Officiellement, cet immeuble sans fenêtre ferait désormais office de centre de télécommunications et serait chargé des transferts de données…

Seulement voilà, après avoir étudié des documents confidentiels de la NSA et des informations livrées par Edward Snowden, The Intercept affirme que l’endroit abriterait en fait « l’un des plus puissants centres d’espionnage du monde. » Son nom de code ? « Titanpointe »

C’est même d’ici que les États-Unis auraient espionné les pouvoirs politiques français, allemands et britanniques au cours des dernières années (espionnages avérés qui, en 2013, lorsqu’ils avaient été révélés, avaient suscité un scandale diplomatique.)

Donc, quand Tom Hanks se demande ce qui se passe à l’intérieur de ce truc intriguant, il a mille fois raison de le faire. Et peut-être devrions-nous nous en inspirer.

Si vous passez à New York et que vous voulez ajouter le Projet X à votre visite, rendez-vous par ici :

