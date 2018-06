Infographie : Voici ce qui se passe en une minute sur Internet

Des millions de messages échangés, des centaines de milliers de tweets publiés et de connexions à Facebook… Il s’en passe des choses, en seulement soixante secondes !

Cette infographie mise en ligne le 14 mai sur le site Visual Capitalist, montre l’intense activité sur la Toile en 2018, en comptabilisant entre autres les messages échangés, les contenus téléchargés et les publications visionnées sur différentes plateformes, le temps d’une minute.

Ce site canadien a été fondé en 2011 avec, pour ses créateurs, une conviction : « L’art, les données et la narration peuvent se combiner pour rendre les problématiques et les processus complexes accessibles au plus grand nombre. » Il publie chaque semaine de nombreuses infographies réalisées en interne ou par des contributeurs extérieurs.

Source :

http://radiotvtshiondo.com/voila-ce-quil-se-passe-en-une-minute-sur-internet/

https://www.courrierinternational.com/grand-format/voila-ce-quil-se-passe-en-une-minute-sur-internet

http://www.visualcapitalist.com/internet-minute-2018/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialWarfare