Environnement : la France championne de la consommation de bouteilles en plastique

Time : 1 mn 18

Pourquoi il faut en finir avec les bouteilles d’eau en plastique

Comment notre pays est-il devenu un champion de l’eau sous plastique et pourquoi est-ce un drame pour notre environnement ? Réponses.

Pourquoi diable se casser la tête à construire et entretenir de formidables réseaux d’eau potable (on en trouve jusque dans nos toilettes) pour que, au final, les français s’obstinent à acheter à prix d’or de l’eau conditionnée dans du plastique ? C’est pour attirer notre attention sur cette aberration pratique, économique, écologique et sanitaire que franceinfo a publié une toute petite vidéo aussi brève qu’essentielle.

La France est le 5ème pays du monde le plus consommateur de bouteilles d’eau en plastique derrière, notamment, le Mexique et la Thaïlande qui, eux, ont une excellente excuse : faute d’un accès à l’eau potable, les Thaïlandais et les Mexicains n’ont pas d’autre choix !

25 millions de bouteilles en plastique qui finissent chaque jour à la poubelle dans notre beau pays (dont la moitié qui ne seront jamais recyclées) alors qu’il suffit de tourner un robinet pour se désaltérer (sans avaler des particules de plastique) à un prix défiant toute concurrence : un litre d’eau du robinet coûte en moyenne 0,003 € contre 0,20 € pour un litre d’eau de source et 0,4 €e pour un litre d’eau minérale… (Source : Que Choisir)

Dans ce domaine, la France dispose d’une immense marge de progression. Voilà, au fond, ce que nous rappelle cette vidéo utile.

