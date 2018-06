A l’assemblée générale de Carrefour, la rémunération de l’ancien PDG et des actionnaires passe très mal

Un actionnaire de Carrefour discute avec des manifestants de la CGT, le 15 juin 2018 – Jacques Demarthon/AFP

Les syndicats de l’entreprise critiquent le montant versé à l’ancien PDG et aux actionnaires…

Les actionnaires de Carrefour venus ce vendredi matin à l’assemblée générale du groupe, à Aubervilliers, doivent encore avoir les oreilles qui sifflent. Quelques dizaines de salariés de l’entreprise syndiqués à la CGT étaient présents à l’entrée de la salle pour un « comité d’accueil » plutôt bruyant, à base de corne de brume et de sono poussée au maximum.

Rémunération incompréhensible

Le syndicat voulait ainsi marquer sa désapprobation face à plusieurs résolutions soumises au vote des actionnaires, et qui portaient sur les rémunérations des dirigeants. Ainsi, l’ex-PDG Georges Plassat, qui a quitté l’entreprise en juillet 2017, va empocher un chèque d’environ 13,1 millions d’euros, dont près de 4 millions correspondent à une « indemnité de départ et engagement de non-concurrence ». Pour la société de gestion Phitrust, « Cette indemnité ressemble fortement à une indemnité de départ à la retraite (…) en opposition avec le code Afep-Medef », le code de bonnes pratiques des grandes entreprises. Georges Plassat bénéficiera en outre d’une retraite complémentaire de 500.000 euros par an.

Une rémunération également incompréhensible pour une minorité non-négligeable d’actionnaires – environ 30 % – qui n’ont pas voté en faveur de ce « chèque » de départ. Il faut dire que Georges Plassat est à l’origine du rachat des magasins Dia en 2014, dont 243 vont fermer en 2018, faute de repreneurs.

« C’est honteux »

A l’extérieur de la salle où se tenait l’assemblée générale, les salariés de Carrefour venus manifester jonglaient avec des chiffres beaucoup moins imposants. « Les fins de mois, pour nous, c’est le début du mois », explique Annie, hôtesse de caisse à Moulins (Allier). Au bout de 31 ans dans l’entreprise, elle perçoit un salaire de 1.200 euros nets. « Pour moi, la somme donnée à Georges Plassat, c’est honteux, alors que nous sommes sous-payés » poursuit-elle.

« Ce qui est bizarre, c’est qu’on remercie l’ancien PDG en lui accordant des millions d’euros, alors que dans le même temps, la nouvelle direction, représentée par Alexandre Bompard, critique certains de ses choix ! Il ne faut pas oublier que la richesse c’est nous qui la faisons » rappelle Robert Bellamy, salarié dans un magasin d’Epinal (Vosges).

« La rémunération des actionnaires a baissé »

Le nouveau PDG de Carrefour n’a pas échappé aux sifflets et aux cris d’une partie de la salle lorsque la rémunération des actionnaires a été abordée. Ces derniers vont se partager 356 millions d’euros de dividendes (soit 0,46 euro par action), alors que l’année 2017 s’est conclue sur une perte nette de 531 millions d’euros.

Interpellé par un actionnaire se disant prêt à renoncer à ses dividendes pour les réinjecter dans l’entreprise, Alexandre Bompard a rappelé que cette possibilité existait déjà, et qu’il l’encourageait. Avant d’affirmer que « la rémunération des actionnaires [avait] baissé de 34 % », si l’on regardait l’évolution du dividende par action.

Pas sûr que ce pourcentage suffise à apaiser les syndicats qui rappellent que la fermeture des « ex-Dia » va conduire à la suppression de 1.800 postes (la direction s’est engagée à proposer au moins deux offres de reclassement à chaque salarié concerné), en plus d’un plan de départs volontaires de 2.400 personnes dans les sièges du groupe.

Georges Plassat

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Plassat

https://www.20minutes.fr/economie/2290583-20180615-honteux-assemblee-generale-carrefour-remuneration-ancien-pdg-actionnaires-passe-tres-mal