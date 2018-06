Un Falcon pour 110 km : le déplacement d’Emmanuel Macron en questions

Le président a utilisé le Falcon présidentiel pour réaliser un trajet de 110 kilomètres jeudi, suscitant de vives critiques sur le coût de ce déplacement.

C’est la polémique qui monte, qui monte, qui monte… Jeudi, Emmanuel Macron a utilisé un Falcon présidentiel pour relier La Roche-sur-Yon (Vendée) et Rochefort (Charente-Maritime). Un voyage de 110 kilomètres, d’une durée de 35 minutes, estimé à plus de 2000 euros, qui fait tâche au lendemain d’un discours sur l’efficacité des aides sociales. Le président aurait-il pu faire autrement ?

Comme l’explique BFMTV, Emmanuel Macron a utilisé ce Falcon dans le cadre d’un déplacement de deux jours. Mercredi il est parti de Paris pour Montpellier, à bord de l’appareil, où il était attendu pour prononcer un discours après ses propos « sur le pognon de dingue » dédié aux minima sociaux.

Quelques heures plus tard, le chef de l’Etat est parti pour la Vendée à bord du même avion pour un hommage à Clemenceau et une rencontre avec des entrepreneurs en présence de l’ancien président du Conseil général de Vendée Philippe de Villiers. Le déplacement s’est ensuite poursuivi jeudi et c’est le vol suivant entre La Roche-sur-Yon (Vendée) et Rochefort (Charente-Maritime), avant le retour à Paris du président, qui suscite les critiques.

« Le président n’est pas une personnalité comme tout le monde »

En regardant une carte routière ou un site de réservation de train, Emmanuel Macron avait effectivement d’autres solutions pour effectuer ce trajet. Car comme l’expliquait un expert dans nos colonnes en avril dernier, une heure de Falcon coûte tout de même… 5 à 6 000 euros.

En voiture, l’aller La Roche-sur-Yon-Rochefort aurait pris environ 1h30 selon Mappy. Surtout, le trajet aurait coûté beaucoup moins cher. Pour parcourir les 112 kilomètres de départementale entre les deux villes, une voiture consomme environ 9 euros de carburant, et doit payer 1,10 euro de péage.

Avec le train, le trajet aurait duré 2h19, et pour une place en première classe, le billet coûte environ 30 euros. Mais comparaison n’est pas forcément raison… Pour l’entourage d’Emmanuel Macron, interrogé par BFMTV, « Le président n’est pas une personnalité comme tout le monde. Il y a un impératif de sécurité et un impératif de temps ». « Le Falcon aurait de toute façon dû aller de la Roche-sur-Yon à Rochefort pour être au plus près du président. Plutôt que de voler à vide pour ce faire, il a volé avec le président et une partie de sa délégation. », plaide encore l’Elysée.

François Hollande et le train, une promesse intenable

Lors des législatives, Emmanuel Macron avait déjà été raillé pour avoir pris l’avion pour aller déposer son vote au Touquet (Pas-de-Calais), alors qu’il venait d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne). Avant lui, François Hollande, qui avait pourtant promis d’opter pour le train lorsque le voyage était « d’une durée inférieure à trois heures », n’avait pas honoré longtemps sa promesse à cause, notamment, des règles draconiennes de sécurités imposées aux chefs d’Etat lors des voyages.

« Le train au lieu de l’avion, ce n’est pas a priori une solution économique », soulignait en 2012 un expert, sous couvert d’anonymat. « Les préfets des départements traversés par le train ne font pas d’économie sur la sécurité et vont faire garder les ponts et organiser des patrouilles de policiers ou de gendarmes », expliquait-il.

Après avoir montré l’exemple en prenant un TGV Thalys pour se rendre à un sommet européen à Bruxelles, François Hollande avait par exemple pris l’avion pour aller voter à Tulle, en Corrèze, lors du premier tour des municipales en 2014. Un voyage à 9200 euros, comme nous le révélions à l’époque.

Plus récemment, en décembre dernier, Edouard Philippe avait dû s’expliquer sur le vol privé à 350 000 euros de sa délégation entre Tokyo et Paris. « Ça coûte redoutablement cher et j’en suis parfaitement conscient », s’était-il expliqué sur RTL. Mais le déplacement d’un Premier ministre est forcément compliqué : « Si vous aviez invité Edouard Philippe (à RTL), je serais venu en métro, ça m’aurait coûté 1,90 ou 2 €. Mais […] je suis arrivé avec quatre véhicules, des motards, 15 personnes, avec un médecin et un transmetteur qui me suivent en permanence, parce que c’est le régime donné à un Premier ministre d’être systématiquement en mesure de réagir », s’était-il justifié.

Emmanuel Macron à bord du Falcon X, au salon du Bourget en juin 2017. AFP

Source :

http://www.leparisien.fr/politique/un-falcon-pour-110-km-le-deplacement-d-emmanuel-macron-en-questions-15-06-2018-7774317.php