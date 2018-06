Des chercheurs du MIT mettent au point une IA pour voir à travers les murs !

Il ne s’agit pas d’avoir une vision totalement claire de ce qu’il y a derrière un mur, mais des chercheurs ont élaboré une intelligence artificielle capable d’identifier des personnes à travers un mur et de définir comment celles-ci bougent.

Une équipe du CSAIL du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a mis au point un système baptisé RF-Pose. Comme l’indique un communiqué publié le 12 juin 2018, il est question d’identifier une ou plusieurs personnes à travers un mur en utilisant les ondes environnantes. Doté d’une intelligence artificielle, le système peut également traiter des informations afin de dire si la ou les personnes remuent les bras ou les jambes.

« Nous tirons parti du fait que les signaux sans fil dans les fréquences WiFi traversent les murs et se reflètent sur le corps humain. », expliquent les scientifiques dans leur étude.

Les premiers résultats de cette solution pouvant déterminer une posture humaine à travers les murs sont encourageants, avec un taux de réussite de 83 % pour une centaine de tests. Mais quels pourraient être les usages de cette application ? Par exemple, il pourrait être question d’offrir plus de sécurité aux personnes âgées restant seules à leur domicile. Ainsi, le dispositif pourrait détecter les chutes ou autres comportements inhabituels nécessitant une intervention des secours.

Cette technologie pourrait cependant être améliorée, et si l’on pense à une utilisation à des fins de surveillance, retrouver quelqu’un dans la foule sera possible. En effet, avec un rendu 3D, les mouvements pourraient être encore plus clairement identifiables. Par ailleurs, il n’est pas exclu que des gouvernements ou des personnes mal intentionnées s’emparent de cette technologie, ce qui pose une nouvelle fois la question du respect de la vie privée.

Voici une vidéo publiée par le MIT faisant une démonstration du système RF-Pose.

Time : 1 mn 23

