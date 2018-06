5 conseils pour mieux gérer vos doutes et vos regrets

Le doute au moment de décider, regretter quand une décision a mal tourné – ce ne sont pas des sentiments amusants.

Ils nous font nous sentir incompétents.

Ils peuvent être évités grâce à des fanfaronnades. Certaines personnes semblent traverser la vie sans aucun doute ou regret.

Il y a ce président américain dont j’ai entendu parler…

Pourtant, la vie sans aucun doute ou regret est une manière risquée et ennuyante de vivre. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de gens qui vous embêtent parce qu’ils ne semblent jamais douter ou regretter.

En effet, les psychopathes n’ont aucun doute ou regret. Nous ne les considérons pas comme des humains modèles.

Vous ne voulez pas être un idiot, tout savoir ? Attendez-vous à un doute et à un regret.

Voici quelques techniques pour gérer le doute et le regret – ces deux réponses humaines saines – pour une douleur minimale et un gain maximal au moment de prendre de grandes décisions.

1. Visualiser l’échec

Lorsque vous prenez une décision importante, la minimaxation est une technique permettant de minimiser le coût maximum du pire scénario de chaque option.

Dites que vous choisissez entre deux options. Restez dans votre partenariat ou partir ? Avoir des enfants ou non ? Changer d’emploi ou rester ? Stick avec, ou changer de carrière ?

Vous aurez probablement une certaine préférence intestinale en imaginant la meilleure conséquence immédiate et / ou à long terme d’une option meilleure que l’autre. Par exemple, « Quitter ce mariage aura l’impression d’enlever des chaussures serrées et je me retrouverai avec le partenaire de mes rêves. » Ou l’avers, « Rester dans ce mariage va rendre mon partenaire tellement plus heureux aujourd’hui et Je peux nous imaginer danser lors de notre 60ème anniversaire. »

Ce sont de beaux points positifs et peut-être qu’ils vont se développer. Mais peut-être pas. En outre, visitez les pires inconvénients de milieu de gamme des deux options.

Par exemple, vous quitterez le mariage, vous ressentirez un soulagement immédiat et ensuite une profonde déception à l’égard de ce que vous obtenez, peut-être ne vous retrouverez jamais en couple avant de vous adapter définitivement à une vie sans partenaire. Inversement, vous resterez dans le mariage beaucoup au soulagement de votre partenaire, mais les problèmes continueront à s’envenimer. Vous finirez par regretter que vous n’ayez pas réussi à sortir quand vous avez pensé que vous deviez le faire.

Pour prendre une décision plus réaliste, imaginez-vous vivre avec les inconvénients de chaque option. Passer du temps avec chaque scénario le plus défavorable vous permettra de prendre une décision plus approfondie, et peut-être dans le processus, vous trouverez des façons de minimiser les coûts.

2. Floodlight (projecteurs)

Les grandes décisions sont importantes car les conséquences sont importantes et ne sont pas évidentes : il y a des avantages et des coûts pour chaque option. Nous prenons souvent de grandes décisions en mettant en évidence quelques avantages ou coûts. Il est préférable de laisser un tel éclairage après avoir pris la décision. C’est comme ça que vous vous motiverez à vous en tenir à une décision que vous avez déjà prise. Mais pour décider, c’est la façon irréfléchie d’y aller.

Au lieu de cela, mettez en lumière les coûts et les avantages de toutes les options. Et ne faites pas que les éclairer. Imaginez être attaché avec les coûts. Pré-affligez-les pour chaque option. Projetez-vous dans cet avenir à moyen terme. Parlez au passé de la décision que vous êtes sur le point de prendre, par exemple : « Je parie que je devrais partir (ou rester) dans le mariage, et cela n’a pas bien fonctionné pour moi. » Image en détail pourquoi il n’a pas bien fonctionné. Faites cela pour chaque option.

La photo ne le rendra pas réalité. C’est un non-sens superstitieux, comme dire : « Je ne conduis pas de manière défensive parce que, si j’imagine des conducteurs distraits, je les attirerai magiquement à moi. »

Pourquoi visualiser vos paris échouent ?

S’ils échouent, vous n’aurez pas à vous auto-insulter pour vous blesser. Vous ne vous sentirez pas comme un naïf idiot pour ignorer les inconvénients à l’avant. Vous aurez la consolation de la rigueur.

Vous saurez qu’au moins vous avez pris une décision prudente, pas une décision naïve.

En ce qui concerne les paris, il y a une vérité évidente qui nous est difficile à comprendre : vous pouvez parier correctement tout en ayant tort. Vous pouvez parier 75% de chances et finir par perdre avec le résultat de 25%. Vous pouvez parier sur la guérison du cancer 75% -chance et toujours l’échouer.

Il n’y a pas moyen d’échapper à de telles probabilités, mais il y a une échappatoire au regret exagéré et rongeur que si cela se passe mal, vous devez avoir mal parié. Vous échappez à cela en étant minutieux.

3. Pré-finesse une rationalisation pour chaque option.

Les grandes décisions sont souvent importantes car elles affectent les autres immédiatement.

Pour prendre une décision prudente, vous devez comprendre comment vous communiqueriez les nouvelles aux autres d’une manière qui n’éroderait pas votre résolution.

Vous décidez si vous voulez changer de carrière ?

Certains amis peuvent être à l’origine du changement. Certains collègues pourraient penser que vous n’auriez plus envie de partir. Pour éviter de prendre une décision basée uniquement sur la réaction des pairs, imaginez comment vous pourriez rendre compte de votre décision de manière à ce qu’elle soit convaincante, de manière à pouvoir déclarer ce que vous avez décidé de manière à ne pas vous harceler.

Dans la réouverture de la décision.

Finesse une explication pour chaque option – de cette façon vous nivelez le champ de prise de décision. Et le faire sans prétendre que la décision était évidente, car avec de grandes décisions, ce n’est pas le cas. Vous voyez, nous avons tendance à rationaliser les décisions comme si nous avions fait le choix évident.

Mais c’est un marché du diable.

Votre choix n’est pas évident, et vous aurez l’air naïf si vous prétendez que c’est le cas.

Au lieu de cela, ayant réfléchi au pire scénario de l’option choisie, finesse une explication de votre décision qui admet que le pire des cas est une possibilité que vous reconnaissez.

Déterminez comment déclarer la décision en toute confiance, en vous disant quelque chose de suffisamment convaincant et assez solide pour que dans la société polie les gens vous en parlent au moins avec humour. Cela vous donnera la tranquillité d’esprit.

4. Ne prenez pas le marché du diable omniscient.

Toutes les grandes décisions sont des paris, des paris sur la façon dont les choses vont se passer. Nous aimerions penser qu’avec des décisions plus importantes, nous pourrions éliminer toute incertitude, mais en fait, les incertitudes augmentent avec la taille et l’influence. Il y a plus de conséquences, plus d’imprévu, d’imprévu et de paradoxal – le contraire de ce que vous visiez.

Avec de grandes décisions, nous avons souvent faim pour une formule infaillible.

Penser que nous en avons trouvé un est une affaire de diable. « J’ai fait le bon choix » a des avantages immédiats, mais prétendre que vous ne jouez pas, que vous avez bien choisi vous fait vous sentir mieux d’avance mais au prix d’une consolation de rigueur si votre pari tourne mal.

Armé de la consolation de la rigueur, vous serez en mesure d’être corrigé plus correctement, votre dignité intacte que vous apprenez ce que vous pouvez à partir de votre pari va mal. Si votre pari ne marche pas, vous ne penserez pas que vous étiez naïf, que vous avez dû parier faux. Vous aurez des regrets avec lesquels vous pouvez vivre parce que vous avez été réaliste tout au long, de décider à travers décidé, de vivre avec les conséquences de votre pari.

5. En regrettant, rappelez-vous le bon et le mauvais.

Très peu de paris s’avèrent tous bons ou mauvais. Votre pari s’est-il mal passé ? Probablement pas complètement, et ne l’oublie pas. Le regret motive l’apprentissage. Trop de regret déforme l’apprentissage. Cela aussi peut nous faire basculer vers la pensée en noir et blanc, tout bon ou tout mauvais et tout évident. Vous voulez éviter cela en apprenant attentivement, en ne réagissant pas trop, en surcorrigeant, en faisant des dépassements dans la bonne direction.

Donc, quand quelque chose ne va pas bien, rappelez-vous ceci : La vie est une épreuve et une erreur. Nous faisons tous partie d’une équipe de recherche géniale et notre place dans cette équipe a de la valeur même si nous n’avons pas fini par trouver ce que nous recherchions.

Nous prenons racine pour nous-mêmes bien sûr, mais nous prenons aussi racine pour la recherche. Nous avons des allégeances partagées, à nous-mêmes et à la recherche. Nous aurons tendance à dire « que le meilleur plan gagne et il vaut mieux que ce soit le mien », mais quand ce n’est pas le cas, souvenez-vous qu’il n’y a pas de formules infaillibles. Nous devinons tous. Le hasard compte.

Gardant cela à l’esprit, vous serez moins enclin à l’insistance obstinée comme un moyen d’éviter la douleur du doute et du regret. Vous serez plus disposé à vivre comme un humain, ne prétendant pas être ou être associé à un dieu omniscient. Vous serez plus flexible dans vos engagements. L’engagement flexible est un paradoxe fondamental et inévitable de la vie.

Le doute et le regret – maintenant c’est tout à fait la paire. Les deux ont lacé avec le désespoir redouté.

Il n’est pas étonnant que nous les contournions chaque fois que nous le pouvons grâce à une certitude de soi obstinée.

Et si le plan échoue, oubliez-le. « Rien à apprendre ici », juste sur le couvercle. Pour avoir feint le contrôle, cette pratique fonctionnera bien que vous fassiez en sorte que beaucoup décident que vous êtes un abruti.

Le doute quant à savoir si investir dans un pari et, « Il y a quelque chose à apprendre ici », lorsqu’il est rempli de regret.

Doute et regret – cette paire saine-redoutable. Ils sont mieux embrassés et gérés avec soin.

En conclusion les 5 techniques pour gérer vos doutes et vos regrets sont :

Visualiser L’échec. Pour prendre des grandes décisions imaginez-vous vivre avec les inconvénients de chaque option.

Il y a des avantages et des coûts pour chaque option. Vous devez projeter les coûts et les avantages pour chaque option, imaginez-vous êtes attaché à ces coûts.

Pré-finesse une rationalisation pour chaque option. Déterminez comment déclarer la décision en toute confiance, en vous disant quelque chose de suffisamment convaincant et assez solide pour que dans la société polie les gens vous en parlent au moins avec humour.

Ne prenez pas le marché du diable omniscient. Pour chaque décision ne pensez pas que vous avez trouvez un formule infaillible, ne prétendez jamais que vous avez fait les bon choix.

En regrettant, rappelez-vous le bon et le mauvais. Quand vous avez fait un mauvais choix, que vous allez regretter souviens toi que ; La vie est une épreuve et une erreur.

Nous faisons tous partie d’une équipe de recherche géniale et notre place dans cette équipe a de la valeur même si nous n’avons pas fini par trouver ce que nous recherchions.

Noeplaisir

Source :

https://noeplaisir.wordpress.com/

Note :

Article publié à la demande de Noeplaisir.