Retour du Mothman ? Une créature ailée bipède de 2,50 m observée en Pennsylvanie

C’est le genre de récit que je ne cesse de rechercher et, à mon avis, celui-ci décroche le pompon !

Non pas un, mais plusieurs témoignages à propos d’une créature ailée géante aperçue dans la région du comté de Butler commencent à émerger.

L’histoire nous vient de l’UFO Anomalies Zone de Stan Gordon, et je dois dire que Stan m’a enthousiasmé. Peut-être est-ce ma fascination pour le Mothman (ou homme-phalène) ou mon intérêt pour le Bigfoot, mais cette histoire combine les deux pour vous ficher la trouille.

Tout commença dans les premières heures matinales, encore obscures, du 18 mars 2011 sur une petite route de campagne entre Chicora et East Brady. Un homme d’affaire était en train de conduire lorsqu’il vit quelque chose qui lui « hérissa les poils de la nuque », comme il dit.

Voici l’histoire telle qu’elle fut racontée à Stan Gordon

Le 21 mars 2011, je fus contacté par un témoin qui raconta avoir rencontré une créature très étrange au petit matin du 18 mars 2011. L’incident s’était produit sur une route de campagne du comté de Butler, entre Chicora et East Brady. Le témoin, un homme d’affaires qui traversait la région, déclara : « C’était la chose plus bizarre que j’aie jamais vue et ça m’a hérissé les poils de la nuque ». L’homme me dit qu’il conduisait sur la route lorsqu’à environ 400 mètres de là, il remarqua quelque chose sur la droite à un endroit où il y avait de l’herbe. Il songea en premier lieu qu’il s’agissait d’un cerf.

Le conducteur accéléra pour se rapprocher et avoir une meilleure vue. À environ 45 mètres, il observa quelque chose qui semblait voûté puis qui se redressa. Le conducteur observa alors une très grande créature musclée. À ce moment-là, ses feux de route étaient en marche et il vit la créature passer devant un panneau de signalisation réfléchissant jaune, puis traverser la route à deux voies en trois longues enjambées et entrer dans une zone boisée. Ce qu’il avait vu était une forme humanoïde d’au moins 2,50 mètres de haut et dont la peau semblait lisse comme du cuir et de teinte brun clair ou marron plus foncé.

La créature ne regarda jamais le témoin et ne fut observée que de côté. La tête semblait plate au niveau du front, avant de s’arrondir. « Au sommet arrière du crâne, on aurait dit un de ces casques aérodynamiques. Ce n’est pas que le sommet était en pointe, on aurait plutôt dit qu’il avait une arête au sommet de la tête. » Le visage était aplati et les yeux pas clairement définis, mais l’homme pense qu’ils pourraient être étirés au niveau des coins. L’oreille observée du côté gauche était longue et aplatie, se dressait et se rabattait, et pointait vers l’arrière comme un clapet.

Les bras étaient musclés et un peu plus longs que ceux des humains. Les mains ressemblaient plus à des serres, mais le nombre de doigts n’était pas clair. Une caractéristique physique qui ressortait était les jambes extrêmement musclées. Le témoin déclara que c’était dur à expliquer, mais que les jambes ne bougeaient pas comme celles des humains et qu’on « aurait dit qu’elles penchaient en arrière ». Le témoin vit aussi ce qui semblait être des ailes sur son dos qui étaient repliées sur son corps et dont les extrémités s’étendaient vers le côté de sa tête.

Le témoin ne remarqua aucun son ou odeur inhabituels pendant l’observation, dont la durée fut estimée à environ 7-8 secondes. Quand l’automobiliste s’approcha de l’endroit où la créature était entrée dans les bois, elle n’était plus visible. Le lendemain, le témoin décida de revenir sur les lieux de la rencontre pour chercher des preuves éventuelles. L’état du terrain ne se prêtait pas aux empreintes et il ne trouva rien. Cependant, le témoin mesura le panneau de signalisation devant lequel la créature était passée. Le panneau faisait à peine plus de 2,50 mètres de haut et il estima que la tête de la créature l’avait dépassé d’environ 10 centimètres.

Depuis ce témoignage initial que j’ai reçu au sujet de cette étrange rencontre, on a appris que d’autres habitants de la même région avaient aussi rapporté avoir observé une créature inconnue semblable. Dan Hageman, Directeur du BORU (Butler Organization of Research on the Unexplained [Organisme de Recherches sur l’Inexpliqué de Butler – NdT]) a aussi reçu plusieurs témoignages pour la même période et la même situation géographique. Voici certains des témoignages résumés du BORU sur ces incidents.

26 mars 2011 – Lieu-dit Kepples Corner

Deux témoins roulaient vers Butler lorsqu’ils observèrent une entité ailée de 2,50 m de haut, de teinte sombre. Le visage semblait enfoncé. Le corps était musclé et la tête partait en pointe. Les bras étaient longs et elle semblait avoir des griffes en guise de doigts. Lorsqu’elle traversa la route, elle fit des sortes de grandes enjambées. Les témoins, sous le choc, arrêtèrent la voiture et restèrent assis là jusqu’à ce qu’un autre véhicule arrive et les oblige à redémarrer. Le témoin souhaite passer au détecteur de mensonge pour prouver ce qu’il a vu.

Foncez sur le site de Stan pour lire deux récits supplémentaires de témoins dans la région.

Maintenant, j’ai lu des centaines d’histoires de ce genre et ce qui sonne vrai, c’est la description. C’est toujours très grand, quelque peu humanoïde, avec des ailes dans le dos. Le mot qui semble revenir sans arrêt dans la plupart de ces histoires, c’est « cuir ». C’est ainsi que les témoins décrivent généralement la peau de ces créatures.

Ces gens se défonceraient-ils tous au speedball ? Seraient-ils tous camés à… heu, des trucs ? Je ne pense pas ! Quelque part, là au-dehors, il y a des cryptides, et ces cryptides rôdent dans le coin. Nous ne les entrevoyons que rarement, mais pourquoi ?

Est-il possible que ces goules ailées soient des cousines de l’insaisissable Sasquatch ? Peut-être sont-ce des démons qui attendent que la prochaine victime s’engage sur un virage de quelque route de campagne.

Pourrait-il s’agir d’entités interdimensionnelles ? Les témoins observent-ils ces choses lorsque notre réalité se mélange à celle d’une dimension sœur ? Certaines personnes croient que des portails s’ouvrent à l’occasion, tandis que d’autres sont d’avis qu’il existe des choses invisibles tout autour de nous, des choses qui vibrent à une fréquence qui rend tout invisible, depuis les horribles humanoïdes jusqu’aux extraterrestres de moins de 15 cm. Si l’on veut aller plus loin, on peut examiner la théorie selon laquelle on vit dans la 3e dimension et que l’on voit ces ovnis, ces créatures et autres phénomènes étranges car nous pénétrons dans la 4e dimension, un « changement dimensionnel », si vous voulez.

Tout ça pour dire qu’avec autant de témoignages qui correspondent presque parfaitement, il doit se passer quelque chose, et bien que l’hystérie collective soit une réponse facile, je crois aussi que c’est une manière commode d’éviter la possibilité que ces choses soient là, et nous aussi.

Aussi, la prochaine fois que vous roulerez sur une route perdue au milieu de nulle part, gardez les yeux ouverts, car on ne sait jamais ce que vous pourriez voir.

Scott McMan – Stan Gordon

Image extraite du film « Underworld 2 : Évolution »

