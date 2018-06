« Macron a trompé de façon très grave la France » : Jean Lassalle sur la fermeture des hôpitaux

Time : 4 mn 38

Maternités et hôpitaux

« Tout cela nous place très loin sur des routes quasi moyenâgeuses »

Les personnels hospitaliers ont manifesté le 23 juin contre les fermetures des hôpitaux et des maternités. Le député Jean Lassalle déplore « La réalité financière et technocratique » qui remet en cause « Les grandes raisons d’être de nos hôpitaux ».

Le 23 juin à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées contre les regroupements hospitaliers et les fermetures de lieux de soins et de maternités. Parmi les manifestants, figurait Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques. Interviewé par RT France, le parlementaire soutient cette « initiative humaine contre la réalité financière et technocratique à laquelle sont confrontés les budgets, qui sont en train de fermer une à une les grandes raisons d’être de nos hôpitaux, de nos lieux de soins en France ».

Il critique une situation « inacceptable ». Evoquant sa circonscription, Jean Lassalle regrette que « les budgets ne sont plus du tout au rendez-vous ». « Nous avons perdu une maternité […] ce qui place, en 2018, des femmes à 2 heures et demi de la maternité la plus proche. », argumente-t-il, constatant que « Tout cela nous place très loin sur des routes quasi-moyenâgeuses ».

En outre, l’élu remarque que la situation est la « même sur l’ensemble du pays ».

« Macron a trompé de façon très grave la France »

« Tout cela nous place très loin sur des routes quasi moyenâgeuses »

Jean Lassalle, Député

Source :

http://coordination-defense-sante.org/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lassalle

https://francais.rt.com/france/51859-jean-lassalle-sur-fermeture-hopitaux-entretien-macron-france

https://www.lci.fr/societe/manifestation-a-paris-samedi-pour-protester-contre-la-fermeture-d-hopitaux-et-de-maternites-2091333.html