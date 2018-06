Que faire si votre téléphone est perdu ou volé ? (Vidéo)

Time : 5 mn 24

Que faire si votre téléphone est perdu ou volé ?

Vous ne pouvez imaginer de perdre ou vous faire voler votre téléphone, mais cela peut arriver à n’importe qui. Bien que démuni à ce moment fatidique avec ce sentiment de vide, vous pouvez éviter un désastre si vous vous préparez correctement. Et ne paniquez pas lorsque votre cellulaire est manquant, il existe une solution à tout problème : la localisation d’un mobile en ligne.

Ce qu’il faut faire lorsque vous perdez votre téléphone :

Étape 1 : Utilisez Find My iPhone ou Android Device Manager s’ils sont configurés

Lorsque l’appareil disparaît, ne paniquez pas. La première chose que vous devriez faire est de déterminer si le téléphone est vraiment perdu – ou simplement égaré. L’utilisation de la fonction Localiser mon iPhone sur un iPhone, ou du Gestionnaire de périphériques Android sur un Android, ou simplement en appelant l’appareil, peut révéler que votre smartphone est caché dans le canapé. Si le téléphone est toujours introuvable, alors il est temps pour l’étape 2.

Étape 2 : Utiliser les outils informatiques à votre disposition

Il existe des sites comme localisationmobile.com pour vous permettre de localiser facilement votre mobile. En indiquant le numéro de téléphone correspondant, vous verrez apparaître sur une carte géographique l’emplacement exact de votre appareil. Ce service en ligne est destiné à tous les utilisateurs étourdis ou malchanceux.

Etape 3 : Modifier les mots de passe critiques

Modifiez immédiatement le ou les mots de passe de vos applications critiques, telles que les e-mails, le stockage dans le cloud et, bien sûr, les services bancaires en ligne. Si le téléphone nécessite un code PIN, un schéma ou une biométrie pour déverrouiller l’appareil, ce premier niveau de sécurité réduit la pression pour sa mise en sécurité. Il vous accorde un répit pour vous laisser le temps de changer les mots de passe.

Étape 4 : Contactez votre opérateur mobile

L’étape suivante consiste à contacter votre opérateur et à l’alerter que le téléphone est manquant. C’est à ce moment-là que vous pouvez profiter de toutes les informations préventives indiquées lors de la création de votre compte.

Si vous êtes certain que l’appareil est dans les mains de quelqu’un d’autre, demandez à l’opérateur d’arrêter le service et de commencer le transfert de votre numéro vers un nouvel appareil. Garder le même numéro de téléphone est particulièrement important si vous utilisez l’appareil comme outil d’authentification multi facteur.

Étape 5 : informez votre employeur

Si vous utilisez l’appareil pour accéder à des e-mails, des applications de travail sur des sujets délicats ou confidentiels, informez votre employeur. Des risques bien plus grands peuvent être en jeux. Cela permet à l’entreprise de prendre des mesures préventives pour sécuriser ses données. Le département informatique de l’entreprise peut également supprimer les données de votre téléphone portable à distance.

Étape 6 : Contactez votre banque et les sociétés émettrices de cartes de crédit

Si vous pensez que des informations sensibles sont en danger, traitez cela comme pour un portefeuille perdu. Contactez vos banques et sociétés de cartes de crédit à propos de vol potentiel résultant de la perte de votre téléphone.

Étape 7 : Effacer les données à distance

Enfin, si vous êtes absolument certain que le téléphone a été volé et est parti pour de bon, faites un effacement à distance de l’appareil. Cela devrait être le dernier recours. Une fois le process enclenché, les données disparaissent pour de bon. A moins que vous n’ayez un bon système de sauvegarde en place comme le Cloud. Important : un effacement à distance détruira également toute possibilité de localiser à distance le téléphone perdu.

« L’ironie de trouver son téléphone après avoir pris des mesures drastiques est rarement appréciée »

Comment se préparer pour le jour où vous perdez votre téléphone

Prévoir que vous pourriez un jour perdre votre appareil est très important. Un peu de préparation permet non seulement de réduire l’anxiété, mais aussi de protéger vos données et de rendre la transition vers un nouvel appareil relativement simple. L’Utilisation du Cloud pour Apple par exemple, est un service adapté à ce type de situation. Si l’appareil disparaît, vos informations importantes, photos, musique et autres données seront facilement récupérables à partir d’autres appareils.

Il est également utile de stocker des informations sur votre opérateur et votre compte dans un endroit auquel vous pouvez accéder sans votre téléphone.

« Dans la panique de le signaler volé, composer le numéro à l’avance permet d’atténuer grandement le stress »

Voici d’autres mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer que votre téléphone reste en sécurité, que ce soit dans votre poche ou chez un étranger :

Sécurisez l’appareil avec un code PIN ou un mot de passe fort et utilisez une option biométrique, telle qu’une analyse d’empreintes digitales, dans la mesure du possible.

Déconnectez-vous toujours des applications lorsque vous ne les utilisez pas, en particulier celles pour Facebook, Twitter et d’autres services de réseaux sociaux.

Conservez une liste des informations importantes stockées sur votre cellulaire, telles que les comptes bancaires, les numéros et les adresses importantes, les soldes de portefeuille numérique, et en particulier toutes les informations non disponibles ailleurs.

