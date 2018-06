La vie et la biodiversité – Et tout le monde s’en fout (Vidéo)

Protéger la biodiversité n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Voici pourquoi dans ce nouvel épisode d’Et tout le monde s’en fout.

Défendre la biodiversité, ce n’est pas défendre les fleurs et les papillons. C’est protéger un ensemble d’éléments interdépendants dont l’homme fait partie intégrante. Autrement dit, défendre la biodiversité, c’est essayer de sauver l’espèce humaine. Mais comment faire comprendre cela à ceux qui ne veulent rien entendre ? Et Tout le monde s’en fout a peut-être trouvé la solution.

Le dernier épisode de la série est consacré à La vie et donc, fatalement, à la biodiversité. De quoi s’agit-il ? Comment la protéger et en quoi sommes-nous toutes et tous concernés ?

Réponses

Time : 4 mn 29

« J’aimerais bien qu’on épargne un truc : la vie ! »

« Des fois, j’ai l’impression que l’être humain n’a pas compris que, la vie sur Terre, c’est seulement dans la limite des stocks disponibles. »

« L’extinction imminente de la vie, et donc des êtres humains, c’est pas juste une opinion. »

C’est clair, c’est drôle et c’est utile. Trois bonnes raisons de faire circuler cette vidéo.

Source :

https://positivr.fr/et-tout-le-monde-s-en-fout-la-vie-biodiversite/