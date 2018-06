Sida : on a percé le mystère des “contrôleurs du VIH“

Certaines personnes infectées par le virus du Sida ne développent jamais la maladie. Pourquoi ? Une équipe vient de résoudre le mystère.

Connus depuis une vingtaine d’années, les « contrôleurs du VIH » sont des patients infectés par le virus mais qui ne développent pas la maladie. Très rares (on les évalue à 2 pour 1000 parmi les séropositifs), ces patients sont suivis en France dans la cohorte ANRS CODEX. Les contrôleurs intéressent tout particulièrement la recherche parce qu’ils pourraient aider à comprendre comment le système immunitaire parvient à contrôler la multiplication du virus dans un organisme et donc à empêcher l’avancée vers le Sida.

Une équipe de l’institut Pasteur et de l’Inserm, en collaboration avec l’université australienne de Monash vient de découvrir un secret de ces « contrôleurs ». Leur réponse immunitaire ultra-efficace dépend de récepteurs spécifiques, les TCR, à la surface des cellules immunitaires CD4. Chez les patients “contrôleurs“, les TCR exprimés par les CD4 réagissent à des quantités minimes de virus, tandis que les TCR des autres patients y sont nettement moins sensibles. Il s’avère que lorsque les TCR des “contrôleurs“ reconnaissent des fragments du virus, des antigènes, ils déclenchent une réponse du système immunitaire qui consistera à tuer les cellules infectées par le virus.

Objectif : rendre contrôleur un patient qui ne l’est pas au départ

A cette occasion, les CD4 d’ordinaire confinées à leur seul rôle d’“aides“ deviennent actives et se transforment en cellules tueuses ! « Ce qu’on souhaiterait tester maintenant », dit une auteure de l’étude Lisa Chakrabarti (Inserm, Pasteur), « c’est la possibilité de rendre contrôleur un patient qui ne l’est pas au départ. Car si les multi thérapies sont efficaces, elles sont à vie avec parfois de sérieux effets secondaires. De plus, certains patients développent une inflammation chronique ce qui peut mener à la longue à une plus grande fragilité osseuse ou à un risque accru de maladies cardiovasculaires ». L’objectif serait donc de parvenir à transférer à ces patients des cellules immunitaires génétiquement modifiées au niveau de leurs TCR et de voir si leurs organismes parviennent à contrôler le virus. Pour le moment, la suite de ce travail consistera à voir s’il est possible de rendre des souris « contrôleuses » avant de futurs essais chez l’être humain.

