L’US Army investit 650 000 dollars pour se procurer des armes non létales tirant des cartouches… au piment !

L’entreprise américaine PepperBall a récemment annoncé qu’elle venait d’obtenir un contrat d’une valeur de 650 000 dollars pour livrer à l’US Army des armes non-létales destinés aux troupes déployées en Afghanistan.

La particularité de cette arme, appelée VKS, est qu’elle tire des projectiles de la même nature que ceux utilisés pour le paintball. Sauf que, à la place de la peinture, ces cartouches contiennent de la nonivamide [ou vanillylamide de l’acide pélargonique – PAVA], c’est à dire une substance naturellement présente dans les piments et généralement utilisée comme additif alimentaire pour donner du « piquant » aux assaisonnements.

Une fois qu’ils ont été tirés, ces projectiles dégagent un « nuage débilitant » qui affecte les yeux et le système respiratoire de potentiels adversaires.

Time : 46 s

« Nous sommes vraiment honorés que l’armée américaine ait choisi le VKS de PepperBall comme arme non létale pour sa mission de défense des Etats-Unis », a commenté Ron Johnson, Pdg d’United Tactical Systems et propriétaire de PepperBall. « Notre plate-forme VKS était la seule arme non létale capable de se conformer aux normes de l’armée américaine », a-t-il ajouté.

D’une portée d’environ 50 mètres, ce VKS a la même ergonomie qu’une carabine M4 ou qu’un fusil M16. En outre, il peut tirer jusqu’à 180 cartouches.

Une arme non létale est utilisée généralement pour le contrôle de foule et le maintien de l’ordre.

Après les munitions enduites d’une peinture à base de porc, des inscriptions christiques sur les fusils, les États-Unis innovent à nouveau avec des cartouches… au piment !

Décidément, ils ne sont pas à court d’imagination…

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_non_létale

http://www.pepperball.com/pepperball-awarded-u-s-army-contract-non-lethal-protection/

http://www.lepoint.fr/insolite/etats-unis-contre-les-djihadistes-des-munitions-au-porc-24-06-2013-1685398_48.php

https://abcnews.go.com/Blotter/us-military-weapons-inscribed-secret-jesus-biblecodes/story?id=9575794

http://www.opex360.com/2018/07/01/lus-army-investit-650-000-dollars-se-procurer-armes-non-letales-tirant-cartouches-piment/

https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/06/15/like-hot-sauce-in-your-face-the-armys-newest-non-lethal-weapon-is-spicy/