Émotions et Comportements : 7 habitudes des personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée

L’intelligence émotionnelle désigne : « L’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions chez soi et chez les autres » (Mayer & Salovey, 1997).

Voici 7 habitudes adoptées par les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée :

1. Ces personnes s’entourent de personnes positives

Elles ne passent pas beaucoup de temps à écouter les gens qui se plaignent, elles ont même tendance à éviter. Elles sont conscientes que les personnes négatives drainent leur l’énergie et elles ne sont pas disposées à les laisser faire. Les personnes négatives apprennent à éviter les personnes positives car celles-ci recherchent le positif dans chaque situation. Les personnes émotionnellement intelligentes passent du temps avec les autres à l’attitude positive et se focalisent sur le côté lumineux de la vie.

Il est facile de les repérer car elles ont l’habitude de sourire et de rire beaucoup et ont tendance à attirer avec elles les autres personnes au même comportement. Leur chaleur, leur ouverture d’esprit et leur attitude bienveillante font que les autres les considèrent plus comme dignes de confiance.

2. Ces personnes sont capables de se fixer des limites et de s’affirmer

Même si leur ouverture d’esprit et leur nature aimable peuvent les faire apparaître comme des proies faciles, les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée sont capables de se fixer des limites et de s’affirmer en cas de besoin. Elles font preuve de politesse et de considération mais restent fermes en même temps. Elles évitent néanmoins de se faire des ennemis en adoptant une réponse mesurée quand un conflit survient et gèrent de manière appropriée la situation. Elles pensent avant de parler et se donnent le temps pour calmer une émotion démesurée. Elles savent aussi dire non.

3. Ces personnes se concentrent sur le positif

Sans pour autant ignorer les côtés négatifs de l’existence, les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée ne passent pas trop de temps à dépenser du temps et de l’énergie sur les problèmes. Elles préfèrent envisager une situation sous son aspect positif et s’atteler à résoudre les difficultés. Elles se concentrent sur leurs capacités et sur les choses qu’elles contrôlent.

4. Ces personnes tirent sans cesse des leçons des expériences et évoluent de plus en plus vers l’indépendance

Les personnes dont l’intelligence émotionnelle est élevée apprennent continuellement des expériences de l’existence. Elles grandissent et évoluent sans cesse, sont ouvertes aux nouvelles idées et sont toujours prêtes à apprendre des autres. En tant que penseurs critiques, elles sont toujours prêtes à changer d’avis si quelqu’un leur faire part d’une meilleure idée. Bien qu’elles soient ouvertes aux nouvelles propositions des autres et qu’elles recueillent en permanence de nouvelles informations, elles ont confiance en leur propre capacité de jugement pour déterminer la meilleure décision en ce qui les concerne.

5. Ces personne pensent à l’avenir et laissent filer le passé

Les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée sont trop occupées à penser aux possibilités de l’avenir pour se concentrer sur les choses qui n’ont pas fonctionné dans le passé. Elles s’inspirent de l’apprentissage des situations révolues et appliquent ces enseignements aux actions futures. Elles ne voient jamais l’échec comme quelque chose de stable ou comme un reflet d’elles-mêmes.

6. Ces personnes cherchent le moyen de rendre la vie plus amusante, plus heureuse et intéressante

Que cela soit sur leur lieu du travail, avec leur famille ou avec des amis, les personnes à l’intelligence émotionnelle forte savent ce qui les rend heureuses et cherchent à prolonger le plaisir. Elles éprouvent aussi du plaisir et de la satisfaction quand les autres sont heureux et comblés et font tout ce qui est possible pour égayer la journée d’autrui.

7. Ces personnes choisissent adéquatement la façon dont elles dépensent leur énergie

Elles sont capables de passer à autre chose quand les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Elles sont aussi capables de se concentrer sur autre chose quand il y a conflit avec autrui. Elles n’éprouvent pas de rancune et ne gardent pas de colère en ce qui concerne la façon dont elles ont été traitées par les autres mais utilisent plutôt l’incident pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. « Dupe-moi une fois, honte à toi. Dupe-moi deux fois, honte à moi », telle est leur devise. Même si elles peuvent passer à autre chose et ont facilement tendance à pardonner, elles n’oublient cependant pas et évitent de se retrouver dans la même situation à nouveau.

Arnaud Lefebvre

Source :

https://nl.express.live/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_émotionnelle

https://amelioretasante.com/7-habitudes-personnes-emotionnellement-intelligentes/

https://www.conscience-et-eveil-spirituel.com/habitudes-personnes-intelligence-emotionnelle.html

https://www.huffingtonpost.fr/dr-travis-bradberry/11-signes-que-vous-manquez-dintelligence-emotionnelle_a_21893631/

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-179519-de-lintelligence-cognitive-a-lintelligence-emotionnelle-2155484.php