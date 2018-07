Time : 1 mn 34

Les médecins lui disaient de perdre du poids alors qu’elle avait une tumeur ovarienne de 23 kilos

Après des mois de problèmes d’estomac, de douleur et de gain de poids inexpliqués, une jeune Américaine a récemment subi une intervention chirurgicale pour enlever un kyste de l’ovaire de 23 kilos.

Kayla Rahn, une jeune femme de 30 ans originaire de l’Alabama aux États-Unis, souffrait depuis plusieurs semaines de douleurs à l’estomac. Elle avait également pris beaucoup de poids depuis quelques mois, au point qu’elle ne pouvait quasiment plus marcher. « Je ne pouvais même pas marcher jusqu’à ma voiture sans perdre mon souffle », explique-t-elle au site local WSFA. Les médecins lui ont alors fortement conseillé de perdre du poids, mais malgré tous ses efforts, elle continuait de prendre des kilos. Il y a quelques jours la douleur était telle que la jeune femme s’est retrouvée aux urgences, où les médecins ont finalement identifié le problème : une masse de 23 kilos sur l’un de ses ovaires.

Kayla avait un type de grosseur connue sous le nom de cystadénome mucineux : une tumeur bénigne qui prend forme sur la couche externe de l’ovaire, appelée l’épithélium. Les tumeurs cystadénomateuses mucineuses représentent environ 15 % de toutes les tumeurs ovariennes. Celles-ci sont remplies d’un liquide épais et gélatineux et peuvent devenir assez grandes, certaines masses pouvant peser jusqu’à 130 kilos ! Le mois dernier dans le Connecticut, une femme présentait une tumeur similaire d’une soixantaine de kilos.

Le plus souvent, celles-ci se forment chez les femmes âgées de 20 à 40 ans, mais des cas ont également été signalés chez des adolescentes et des femmes ménopausées, selon un article de 2014. Le médecin de Kayla, le docteur Gregory Jones – obstétricien et gynécologue à l’hôpital Jackson de Montgomery – a déclaré avoir déjà vu des cas de cystadénome mucineux, mais s’est également dit surpris par la taille de cette incroyable tumeur. « C’est l’une des plus grandes que j’ai jamais vue ou enlevée ». Depuis qu’elle a été opérée, la jeune femme se remet toujours de son intervention, mais elle est aujourd’hui capable de marcher à nouveau.

