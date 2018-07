Ça sert à quoi un technocrate ? (Vidéo)

Time : 2 mn 22

« La France fait deux erreurs, (…) la première c’est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents (…) quand j’étais dans mon université j’avais un professeur que j’aimais beaucoup, et qui avait posé la question :

Pourquoi croyez-vous qu’on va chercher à vous embaucher ?

… on s’était dit, mais il est idiot ce gars-là, on cherche à nous embaucher parce qu’on est les meilleurs !

(…) il avait dit, non pas du tout, vous avez suivi des études donc ça prouve que vous n’avez aucun caractère , si vous aviez eu le moindre caractère, vous auriez créé votre entreprise, et donc vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que disent vos professeurs, et c’est qu’on appelle l’intelligence, mais ça n’a rien à voir avec l’intelligence (…) je pense à cet officier d’état-major, Gamelin qui a foutu la France en l’air, et qui était sorti 1er de St Cyr, (…) donc première erreur « intelligence égale étude »… deuxième erreur, c’est de penser que parce que vous avez fait des longues études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions, or il n’y a aucun rapport entre les deux… à partir de ces deux erreurs, on a construit un système d’éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval, et qui n’ont aucun caractère.

Ce sont les deux caractéristiques des écoles françaises qui forment des « élites » »

Extrait de la vidéo de Charles Gave « Qu’est-ce que le libéralisme ? »

=========================

Au-delà de cette première approche qui ne manque pas de pertinence, on peut dès lors s’interroger sur les capacités de ceux qui nous gouvernent, ou du moins qui tente de nous gouverner, en se penchant sur les récentes déclarations d’un grand militaire.

Il s’agit d’un général, le général Soubelet en l’occurrence, qui a déclaré : « Notre pays n’est pas gouverné, il est administré par des technocrates ».

… Ces mêmes technocrates sortant des grandes écoles.

Et le gradé de continuer : « L’Etat se fracture de l’intérieur en laissant s’affronter l’administration et la justice. Et tous les français sont à la fois témoins et victimes de ces incohérences et de ces luttes qui occupent à grand frais des magistrats et des fonctionnaires absolument convaincus de leur bon droit. (…) ce ne sont pas les français qui sont au cœur de leurs préoccupations, car tout en ignorant le bon sens, ils poursuivent une logique comptable, sans âme, froide, qui ignore l’essentiel, l’Homme ».

Fermez le ban !

C’est bien de cela qu’il s’agit, avec ce gouvernement, tout comme avec ceux qui l’ont précédé…

Olivier Cabanel

Promo Saint-Cyr

ENA

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Gave

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/ca-sert-a-quoi-un-enarque-205733

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/06/28/31001-20180628ARTFIG00224-general-soubelet-notre-pays-n-est-pas-gouverne-il-est-administre-par-des-technocrates.php