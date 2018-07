Le sable des plages, une ressource menacée. Bientôt des plages de béton ?

Contrairement aux apparences, le sable n’est pas une ressource disponible à l’infini. Au train où vont les choses, nous pourrions même en être privés.

Vous partez en vacances et vous hésitez entre la plage et la montagne ? Ne tergiversez plus et allez à la plage avant qu’il ne soit trop tard. Pourquoi ? Parce qu’au train où vont les choses, il n’y aura bientôt plus de sable. Explications dans cette vidéo qui nous ouvre les yeux dans l’espoir d’inverser le cours du désastre.

RTS, la télévision publique suisse, donne trois raisons principales à la disparition du sable : sa surexploitation, la bétonisation des côtes et la multiplication des barrages.

Regardez (une vidéo relayée par Mr Mondialisation) :

Quand le monde aura compris que les ressources qu’il exploite sont limitées, alors, on aura fait un grand pas vers la survie de notre environnement. Cette vidéo y contribue, tant mieux.

