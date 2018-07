Cette étrange maladie qui déforme votre perception de la réalité : Le syndrome d’Alice au pays des merveilles

Avez-vous déjà entendu parler de l’étonnant syndrome d’Alice aux pays des merveilles ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette étrange pathologie qui transforme la réalité en cauchemar.

Nous connaissons tous l’histoire d’Alice, cette jeune fille qui tombe dans un terrier de lapin avant de grandir, rapetisser, chanter avec des fleurs et discuter avec un chapelier et un lièvre autour d’un thé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces visions psychédéliques sont le quotidien de certaines personnes atteintes de ce que l’on appelle, sans surprise, le syndrome d’Alice au pays des merveilles.

Des symptômes troublants

Décrit pour la première fois par le psychiatre britannique John Todd en 1955, le syndrome d’Alice au pays des merveilles est aussi baptisé syndrome de Todd. Ce trouble neurologique se caractérise par une déformation de la perception de la réalité, de l’espace, du temps, et de soi-même. Le sujet est conscient que ses hallucinations ne sont pas réelles, contrairement à ce qu’il peut se produire dans le cas d’un trouble psychiatrique.

Au sein des symptômes du syndrome de Todd, on croise la micropsie (le sujet perçoit des objets plus petits qu’ils ne le sont réellement) et son pendant la macropsie (les objets paraissent plus grands), la téléopsie (les objets semblent beaucoup plus éloignés qu’ils ne le sont) et la pélopsie (où ils semblent beaucoup plus proches). Ces déformations peuvent s’appliquer à des objets extérieurs mais aussi à des parties de son propre corps.

Parmi les autres troubles : une perception accélérée ou ralentie du temps, l’impression d’être en train de flotter dans les airs ou de tomber comme une pierre au fond d’un terrier géant, une vision des formes ou des textures altérée, des perspectives faussées. Dans son ensemble le syndrome touche la vision, l’audition, le toucher et la notion de temps.

Une jeune femme atteinte du syndrome raconte l’un de ces épisodes survenus durant sa jeunesse : « J’ai regardé mon bras [et il] semblait avoir grandi et être devenu tellement long ! Mon corps paraissait minuscule en comparaison. J’ai commencé à avoir des hallucinations visuelles : le visage d’un des enfants de ma classe a commencé à tourner sur lui-même en formant des cercles. [Quand je me suis levée à la fin de la classe], c’est comme si mon corps grandissait, qu’il était en bouillie et s’effondrait sur lui-même à la fois. »

Des causes multiples

Bien que le syndrome d’Alice au pays des merveilles puisse être un phénomène isolé, il est fréquemment lié à des migraines, mais peut aussi être corrélé à de l’épilepsie, une infection, de la dépression ou encore une encéphalite. Malheureusement, il demeure encore très peu étudié, notamment à cause du nombre très limité de cas avérés. Lewis Caroll, l’auteur d’Alice au Pays des Merveilles était lui-même atteint de migraines fréquentes et certains affirment qu’il aurait décrit dans son livre les hallucinations dont il aurait été victime.

Selon les chercheurs, le trouble serait lié à la jonction temporo-pariétale, ainsi qu’aux lobes frontal, occipital et temporal dans le cerveau. Ces aires semblent souffrir d’une diminution de l’afflux sanguin chez les personnes atteintes du syndrome. Une étude IRM a également révélé des anomalies dans une zone responsable de la perception de la texture, des formes, de la taille et du contrôle générale de la vision.

Cette étrange pathologie peut devenir très invalidante pour les personnes qu’elle touche : les hallucinations peuvent créer un sentiment de désorientation ou de panique, et la perte de notion du temps peut avoir de dangereuses conséquences pour le sujet. Aucun traitement n’existe pour le moment et de plus amples recherches seront nécessaires afin d’en apprendre plus sur ce syndrome.

