Les 10 professions où l’on trouve le plus de psychopathes

Dans la littérature, dans les films, les séries… Le psychopathe est l’un des personnages les plus représentés depuis toujours et fascine autant qu’il effraie. S’ils existent bel et bien, ils sont nettement moins faciles à démasquer en réalité que dans certaines fictions. Un psychologue et écrivain anglais a dressé une liste des professions où l’on retrouve le plus de psychopathes.

Dans ce que l’on nomme le DSM-5 (Manuel de Diagnostic et de Statistique des maladies mentales en anglais), une personne psychopathe est définie comme quelqu’un qui a une haute opinion de lui-même (forte estime) et a un certain talent pour manipuler son entourage et les gens. Mais le diagnostic n’est pas si facile à effectuer. En revanche, s’il y a une chose sur laquelle les spécialistes s’accordent : les psychopathes ont en commun un type de carrière professionnelle. Kevin Dutton, un psychologue britannique, a établi une liste de métiers susceptibles de contenir des psychopathes. Ces dix métiers attirent ces personnalités pour plusieurs raisons et d’après Dutton, ils aiment se fondre dans la masse, même si leur comportement peut ressortir.

1. Les fonctionnaires d’Etat

Être fonctionnaire d’Etat est le dixième choix de carrière le plus populaire pour les psychopathes d’après Dutton. Dans les faits, il apparaît qu’en 2014, le gouvernement britannique a considéré les profils de psychopathes avec intérêt, afin « de maintenir l’ordre ». Ils expliquèrent cela en parlant de leurs capacités à « être très bon en période de crise » et surtout « à n’avoir aucun attachement pour les autres ni code moral ». D’autres qualités reviennent comme l’intelligence vive et l’esprit logique.

2. Les chefs cuisiniers

Finalement, ce n’est pas si étonnant de découvrir que les psychopathes s’intéressent à ce métier où l’on dirige les autres, où l’on contrôle ce qui se passe dans un univers bien précis et où tout a une place. On peut se rassurer en sachant que la plupart des psychopathes ne voient aucun intérêt à faire du mal aux autres. Donc, le fait que certains aient accès à des fourneaux ou des couteaux aiguisés n’est pas forcément à craindre. Ce type de personnes arrive à bien évoluer dans le chaos quand d’autres coulent, ce qui peut être expliqué pourquoi ils sont attirés par les cuisines.

3. Les membres du clergé

Dans un article de blog publié par un ancien agent du FBI (Joe Navarro), on apprend pourquoi les personnes psychopathes peuvent être tentées par une carrière au sein du clergé. Parmi les raisons, on trouve l’idée que les organisations religieuses peuvent fournir aux gens la possibilité d’exploiter les autres, en offrant même une certaine légitimité. Dans ces professions, il est par ailleurs facile de créer des alliances et les manipulateurs peuvent y trouver le moyen d’obtenir des informations sensibles.

4. Les officiers de police

Les psychopathes n’ont pas forcément d’arrière-pensées. Une de leurs caractéristiques est de garder la tête froide sous le stress. Les policiers font un métier très dangereux et intense, cela peut donc s’avérer être un gros atout de rester calme lors d’une crise. Cela peut être une bonne raison expliquant pourquoi les forces de l’ordre attirent les psychopathes.

5. Les journalistes

Dutton dresse une liste des traits de personnalité des psychopathes. On recense le charme, la concentration, la pleine conscience, un caractère impitoyable et un goût pour l’action. Finalement, des qualités qui s’avèrent avantageuses si l’on exerce le métier de journaliste. Cela se révèle être particulièrement vrai quand on doit rendre un papier à une date butoir et que l’on doit obtenir des informations de sources.

6. Les chirurgiens

Retrouver ce métier dans la liste n’a rien de surprenant tant il fait appel à des qualités déjà citées dans le profil du psychopathe. Une étude publiée dans la revue du Collège royal des chirurgiens d’Angleterre a cherché à savoir si les chirurgiens étaient bel et bien des psychopathes. Les résultats révèlent que les consultants dans les hôpitaux universitaires ont un plus grand pourcentage de « psychopathes potentiels » que ceux des hôpitaux généraux. Les auteurs donnent plusieurs explications : l’immunisation au stress est la qualité la plus importante chez un médecin, et le fait que les chirurgiens aient à prendre tous les jours des décisions difficiles rapidement.

7. Les commerciaux

Une personne psychopathe travaillant dans la vente aura tendance à se mettre en avant sans honte, à voler les contacts d’autres personnes, à vouloir gagner le plus d’argent possible et aura du mal à se fondre dans un collectif. Avoir un psychopathe dans une entreprise de vente peut soit être un cauchemar ou alors il se révélera être le meilleur vendeur de l’équipe, cela dépend de comment fonctionne l’entreprise.

8. Les personnes travaillant à la télévision ou à la radio

Certains psychopathes ont tendance à faire preuve de narcissisme, ce qui s’avère être clairement utile dans un métier où l’on doit attirer l’attention du public. La popularité de ce choix de carrière pour un psychopathe peut aussi s’expliquer par le fait qu’un présentateur télé ou radio doit être calme face à la pression lors d’une émission.

9. Les avocats

Dans son ouvrage « Être une sociopathe : une vie passée à se cacher dans la lumière », l’auteur M.E.Thomas, autoproclamée sociopathe, affirme que sa personnalité l’a aidé à être une meilleure avocate. Dans un article pour le blog « Psychology Today », l’avocate Ruth Lee Johnson affirme que même si des qualités présentes chez les psychopathes comme la confiance en soi, le cœur de pierre et un charme trompeur peuvent être utiles pour des avocats, il serait simpliste de dire que ces qualités seules suffisent à faire un bon avocat. Néanmoins, dans le bon contexte, ces qualités pourraient faire une très bonne personne.

10. Les PDG d’entreprise

Les psychopathes ont ce qu’on appelle « une résilience face au chaos ». Cela ne veut pas seulement dire avoir la tête froide sous la pression, parfois ils créent volontairement ce chaos pour les autres car cela les fait ressortir face aux autres qui luttent et souffrent. Certains psychopathes peuvent utiliser cette méthode pour grimper les échelons jusqu’au sommet. D’autres, bien sûr, ne sont pas assez manipulateurs et montent au sommet grâce à leurs qualités seules.

