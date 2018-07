Time : 1 mn 17

Location de voiture

Entre arnaques et pièges, pourquoi vous devriez être très méfiant

Pour les vacances, vous aimeriez louer un véhicule ? Attention ! Les risques sont nombreux et votre portefeuille pourrait ne pas apprécier…

Arnaque à la location de voiture : soyez très vigilants à l’étranger

C’est le Centre européen des consommateurs qui tire la sonnette d’alarme : en cinq ans, le nombre de plaintes pour escroquerie à la location de voiture a doublé. Cette arnaque, qui touche quasi-exclusivement les vacanciers en voyage hors du territoire, pourrait vous coûter très cher.

Dans la grande majorité des cas la principale porte d’entrée des escrocs, c’est votre carte bancaire indique RTL. La plupart des Français qui partent en vacance à l’étranger et souhaitent réserver un véhicule le font sur internet. Mais lorsqu’ils viennent récupérer le véhicule, l’agence de location refuse de le leur confier. Dans certains cas, la réservation a été purement et simplement annulée. Dans d’autres, il faut payer une assurance supplémentaire, souvent très chère.

Le souci vient du fait que les Français payent et réservent avec une carte de débit. Or, en Europe, de nombreuses agences de locations exigent d’être réglées avec une carte de crédit. Si votre carte a moins de deux ans, elle porte une mention obligatoire signifiant de quel type de carte il s’agit, juste-au-dessus de la date d’expiration. Assurez-vous qu’il s’agisse bien d’une carte de crédit avant de partir. Dans le cas contraire, demandez une carte de crédit à votre banquier pour pouvoir payer la location. Une carte à débit différé fait également l’affaire, rapporte la radio.

N’oubliez pas non plus que le droit de rétractation légal (14 jours) ne s’applique pas aux contrats de location de véhicules sur Internet. En cas de changement d’avis, vous ne pourrez donc pas obtenir le remboursement des sommes versées.

Arnaque à la location de voiture : les pièges sont très nombreux

En matière de location de véhicule, il est très important de garder à l’esprit que derrière les prix d’appels et les tarifs mis en avant, on trouve de très nombreuses options payantes.

C’est pourquoi il faut être extrêmement vigilant sur différents points : le prix du kilomètre supplémentaire, par exemple, mais aussi celui du siège auto. Les tarifs peuvent varier d’1 à 4 selon les agences. Pour le GPS, ils varient du simple au triple, souligne RTL. Le conducteur supplémentaire est également une option essentielle à prendre.

Enfin, pour éviter des surprises des plus désagréables, assurez-vous d’avoir fait le plein avant de rendre la voiture… Et de ne pas avoir enfreint le code de la route pendant votre séjour ! Dans le premier cas, vous serez obligé de payer le carburant manquant… Souvent facturé 2 euros le litre. Dans le deuxième cas, l’agence de location communiquera vos coordonnées à la police en cas d’amende. Avant de vous facturer des frais administratifs entre 20 et 60 euros.

Source :

https://www.europe-consommateurs.eu/fr/accueil/

https://www.instinct-voyageur.fr/location-de-voiture-les-pieges-a-eviter/

https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m7-on-a-teste-pour-vous/a7694-voiture-de-location-les-pieges-a-eviter.html

https://www.planet.fr/societe-location-de-voiture-entre-arnaques-et-pieges-pourquoi-il-faut-rester-tres-mefiant.1595323.29336.html