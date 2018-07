Comment sont réparties les langues dans le monde ? (Vidéo)

Time : 12 mn 54

Comment sont réparties les langues dans le monde ?

Aujourd’hui, un peu plus de 7.000 langages sont recensés à travers le monde. Parmi eux, 23 constituent la langue maternelle de plus de 50 millions de personnes. Une infographie quelque peu impressionnante vient d’être créée par un journaliste, permettant de mieux nous rendre compte de la répartition de ces nombreuses langues.

Alberto Lucas López est un journaliste espagnol passionné d’infographie. En mai 2015, il crée une représentation de la répartition des langues du monde entier pour le South China Morning Post.

Dans cette infographie, le planisphère est découpé en 9 secteurs, chacune de ces régions du monde étant représentée par une couleur :

L’Amérique du Nord en jaune

L’Amérique du Sud en bleu

L’Europe occidentale en rouge

L’Europe orientale en brun

L’Afrique en vert

Le Moyen-Orient en turquoise

L’Asie septentrionale en orange

L’Asie méridionale en gris-beige

L’Océanie en rose orangé

Le cercle représente les 4,1 milliards d’êtres humains parlant les 23 langues les plus courantes du monde, soit plus de 50 millions de pratiquants (les langages parlés par moins de 50 millions de personnes ne sont donc pas représentés). Chaque idiome est représenté à l’intérieur d’un trait noir, pour chaque pays est alors donné le nombre (en millions) de personnes parlant cette langue maternelle. Sans surprise, le chinois arrive largement en tête. Mais on se rend mieux compte des proportions avec les autres langues, et notamment avec l’anglais.

En dessous du cercle, trois autres graphiques sont représentés. Le premier montre les langues les plus populaires qui sont apprises dans le monde, avec l’anglais largement en première position (1,5 milliard de personnes) et le français en deuxième position (quand même !) avec 82 millions de personnes. L’écart avec l’anglais, quoiqu’attendu, est tout de même impressionnant.

Le deuxième montre le nombre de pays où sont parlées les différentes langues. Le record revient encore une fois à l’anglais, avec 110 pays, suivi de l’arabe (60 pays) et du français (51 états).

Enfin, le dernier graphique montre les 60 pays comptant le plus de langues maternelles. Le record revient à la Papouasie Nouvelle-Guinée, avec 839 langages différents dénombrés !

