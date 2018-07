Canal de Salwa : L’Arabie Saoudite veut-elle transformer le Qatar en île ? (Vidéos)

Time : 2 mn 42

L’Arabie Saoudite veut-elle transformer le Qatar en île ?

Créer un bras de mer sur la frontière pour couper tout lien terrestre et transformer le Qatar en île, tel serait le projet pharaonique de Riyad, d’après le site saoudien Sabq.

« Un projet énorme pour creuser un canal sur la frontière saoudo-qatarie et transformer le Qatar en île. », titre le site saoudien Sabq. Il affirme avoir eu connaissance d’un tel projet, qui est dans « l’attente d’un feu vert officiel » et pourrait être « réalisé en seulement douze mois » pour un coût total de « 2,8 milliards de riyals », soit environ 609 millions d’euros.

Il s’agirait de creuser la terre sur « une largeur de 200 mètres et une profondeur de 15 à 20 mètres. », et cela sur toute la longueur de la frontière terrestre entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, c’est-à-dire sur quelque 60 kilomètres. Les deux pays sont toujours en crise ouverte, depuis que les Saoudiens, ainsi qu’en juin 2017 les Émiratis et les Bahreïnis, ont imposé un blocus complet à leur petit voisin du Golfe, auquel ils reprochent de « soutenir le terrorisme »,et d’être une base arrière des Frères musulmans. Ils lui réclament par ailleurs la fermeture de la chaîne satellitaire Al-Jazira, un des rares médias arabes qui diffuse encore des informations critiques sur ces trois pays.

Unifier la côte saoudienne

Avec ce canal, la presqu’île qu’est le Qatar serait transformée en île, totalement séparée de la péninsule Arabique. Le site affirme que le but du projet consisterait à développer le tourisme dans cette zone « aux caractéristiques particulièrement favorables, puisqu’il n’y a ni roches, ni habitations à évacuer. », au profit d’investisseurs privés et de sites touristiques fermés, avec un accent mis sur « le tourisme des yachts ».

Il souligne également que le projet permettrait de faire en sorte que la « côte saoudienne sur le Golfe soit d’un seul trait, sans être interrompue par le territoire du Qatar », ce qui « faciliterait le transport maritime entre les pays du Golfe ».

Le principal intérêt du projet résiderait toutefois dans le fait que « cela abolirait toute frontière terrestre avec le Qatar ». Et le journal de préciser : « Le canal serait totalement saoudien, et personne n’aurait de droits sur lui, puisqu’il serait entièrement situé sur le territoire saoudien, à environ un kilomètre de la frontière officielle, la bande restante étant promise à être transformée en zone militaire. »

Ce programme géopolitique ne serait-il pas à rapprocher avec le fameux projet dénommé « NEOM »…

