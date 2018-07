Résumé SOTT – Juin 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 22 mn 03 [Vostvfr]

Juin 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Au cours de ce mois de juin, de nombreuses régions de la planète ont été inondées par des pluies diluviennes de toutes formes et de toutes tailles : depuis les violentes tempêtes de grêle et les orages intenses en Europe et dans certaines régions asiatiques d’où parfois des poissons, des crevettes et des poulpes tombaient du ciel, jusqu’à un mélange étonnant de vents ouraganesques, de fortes pluies et d’inondations aux États-Unis, au Mexique et dans certaines parties de l’Amérique du Sud.

L’activité volcanique continue de battre des records autour de notre planète bleue. Le volcan Kilauea a continué à faire des ravages sur la grande île d’Hawaï, détruisant les maisons et engloutissant la région de fumées toxiques. Pendant ce temps, après des années d’activité continue, le Volcán de Fuego du Guatemala a violemment explosé, causant la mort d’au moins 109 personnes. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues et des villes entières étaient recouvertes de plusieurs mètres de cendres.

Outre la nature spectaculaire de ces éruptions, le point important à retenir est que toutes ces cendres saturent les couches supérieures de l’atmosphère en réfléchissant les rayons solaires et en favorisant la condensation de l’eau et la formation de glace. Compte tenu de l’actuel minimum solaire, ce n’est bien sûr pas une bonne nouvelle.

Il est fort possible que les températures mondiales continueront de chuter à mesure que nous avancerons dans le temps, et étant donné les quantités massives d’eau qui s’abattent au-dessus de nos têtes, l’hiver prochain pourrait bien être une période difficile pour beaucoup de gens dans l’hémisphère Nord.

En parlant de températures froides, la neige hors saison a continué de faire les manchettes de la Une, même à la fin du printemps et au début de l’été, que ce soit dans les climats de l’hémisphère Nord ou ceux de l’hémisphère Sud. Les vagues de froid ont frappé les États-Unis, le Canada, le Chili, l’Australie, l’Ukraine et l’Autriche, surprenant la population et endommageant les cultures.

Des tempêtes de grêle de plus en plus fortes et des grêlons de plus en plus gros ont également été signalés dans le monde entier. Les États-Unis, la Grèce, l’Italie, la Serbie, l’Inde et la Russie ont été les plus touchés ce mois-ci.

Source :

https://fr.sott.net/article/32814-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Juin-2018-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-meteorites

Note :

Photos du volcan de Fuego au Guatemala.