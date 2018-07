Pour les 25 ans de « Jurassic Park », une statue géante (et étrange) de Jeff Goldblum débarque à Londres

Time : 1 mn 24 [Vostvfr]

Pour les 25 ans de « Jurassic Park », une statue géante de Jeff Goldblum débarque à Londres

Une statue représentant Jeff Goldblum dans Le parc jurassique a été installée près du Tower Bridge, à Londres. Photo : Getty Images/John Phillips

La plateforme en ligne britannique Now TV a voulu fêter comme il se doit les 25 ans de la sortie du long métrage de Steven Spielberg « Jurassic Park », soit avec une statue de Jeff Goldblum, acteur qui a joué dans le film culte. L’œuvre, installée mercredi près du Tower Bridge, semble avoir conquis les passants.

Selon Now TV, la statue mesure autour de 7,60 mètres et pèse environ 150 kilos – soit l’équivalent de 48 000 sachets de thé, précise la société britannique.

On y reconnaît l’acteur dans son rôle de Dr Ian Malcolm, prenant une pose lascive comme on l’avait vu le faire dans une célèbre scène du film « Jurassic Park ».

Des passants ont profité des sièges installés non loin de l’insolite installation pour la contempler. On ne sait pas, pour l’heure, ce qu’en pense l’acteur (et musicien) américain de 65 ans.

Jeff Goldblum a repris le rôle du docteur Malcom dans plusieurs des suites imaginées par l’équipe de Steven Spielberg.

Des passants se sont assis à côté de la statue géante de Jeff Goldlbum. Photo : Getty Images/John Phillips

